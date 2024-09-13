В столице Урала завершился 24-й конгресс российских урологов

– рассказал Михаил Еникеев.

«Наше двухлетнее наблюдение за женщинами, пролеченными по предложенной методике, продемонстрировало результаты, как минимум не уступающие старым MESH-техникам, гибридная техника устраняет как анатомические дефекты – эффективность пролапса при краткосрочном наблюдении составила 97% процентов, так и восстанавливает качество жизни женщины. У всех пациенток восстановилось свободное мочеиспускание, девять из десяти пациенток отметили нормализацию частоты мочеиспусканий, а каждая четвертая – возобновила сенсуальную активность»,