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В столице Урала завершился 24-й конгресс российских урологов

14.06 Понедельник, 16 сентября 2024
Фото: Сеченовский Университет
В Екатеринбурге завершился XXIV Конгресс Российского общества урологов, главной темой которого был технологический суверенитет в здравоохранении. Во время форума врачи-урологи презентовали свои передовые разработки, уже внедрённые в практику.

Помимо веб-платформы Sechenov.AI_nephro, выполняющей автоматическое 3D-моделирование почек всего за несколько минут, о которой мы писали ранее, на конгрессе врачи-уролога Сеченовского Университета представляли и другие проекты.

На секционном заседании «Пенильная хирургия, генитальные протезы» заведующий урологическим отделением №2 Клиники урологии им. Р.М. Фронштейна Сеченовского Университета Михаил Еникеев сравнил MESH-хирургию (от англ. «сетка») урогенитального пролапса с гибридной техникой.

«Наше двухлетнее наблюдение за женщинами, пролеченными по предложенной методике, продемонстрировало результаты, как минимум не уступающие старым MESH-техникам, гибридная техника устраняет как анатомические дефекты – эффективность пролапса при краткосрочном наблюдении составила 97% процентов, так и восстанавливает качество жизни женщины. У всех пациенток восстановилось свободное мочеиспускание, девять из десяти пациенток отметили нормализацию частоты мочеиспусканий, а каждая четвертая – возобновила сенсуальную активность»,

– рассказал Михаил Еникеев.


По его словам, новая методика также помогла вылечить недержание мочи у шести из десяти женщин, которое отмечалось у 30-40% прооперированных пациенток. Кроме того, новая методика позволяет отказаться от применения больших, «рисковых» и дорогостоящих сетчатых протезов, которые сейчас используют при лечении большинства женщин с урогенитальным пролапсом».

Также на форуме рассказали о применении фьюжн-системы при чрескожных операциях на почке (для удаления камней или лечения опухолей) и её первых результатах. Идея методики заключается в совмещении изображения УЗИ и КТ во время операций, что позволяет специалистам точнее видеть индивидуальную анатомию пациента.

Ещё одной разработкой, которую презентовали врачи-урологи, стала методика MiLEP. Это минимально инвазивная лазерная энуклеация для лечения пациентов с аденомой простаты. Её суть в выполнении удаления без механического воздействия на ткани, а только посредством лазерной энергии. Такая методика позволяет снизить послеоперационные риски в виде кровотечений или недержания мочи.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:54 СК РФ проверяет информацию о незаконном размещении мигрантов в подвале многоквартирного дома в Екатеринбурге
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