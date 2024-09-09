МЧС: в Якутии опрокинулся пассажирский автобус, погибли четыре человека

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Якутии на трассе опрокинулся пассажирский автобус, в нем находились 35 человек.«На 540 км ФАД “Лена” в Алданском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Higer. По предварительной информации, автобус направлялся из г. Нерюнгри в г. Алдан, совершил съезд на обочину и опрокидывание», — сообщается в телеграм-канале МЧС по региону.К месту ДТП выдвинулись пожарные, спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.«По уточненной информации, пострадали 34 человека, в том числе 4 погибли», — говорится в сообщении.Причина ДТП устанавливается.