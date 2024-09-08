Кофе, зарядка и зарплата: как жители Екатеринбурга борются с ленью на работе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга активно ищут способы справляться с ленью на рабочем месте, и большинство прибегают к самовнушению, показал опрос SuperJob. Лишь 3 из 10 горожан утверждают, что им не знакомо чувство лени на работе. 27% участников признались, что при первых признаках усталости собираются с силами и продолжают работать, несмотря на трудности.Некоторые предпочитают немного передохнуть: 23% делают перерыв для восстановления, 7% — заваривают крепкий кофе, а 5% переключаются на другие задачи, чтобы отвлечься. Интересно, что 4% опрошенных мотивируют себя мыслями о зарплате, а ещё 3% приводят себя в тонус с помощью разминки.Мужчины чаще делают перерывы, а женщины предпочитают держать себя в тонусе с помощью кофеина и волевых усилий. Среди других популярных способов борьбы с ленью — прослушивание бодрой музыки, сладости и общение с активными коллегами.