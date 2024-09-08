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Кофе, зарядка и зарплата: как жители Екатеринбурга борются с ленью на работе

14.06 Воскресенье, 15 сентября 2024
Фото: Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга активно ищут способы справляться с ленью на рабочем месте, и большинство прибегают к самовнушению, показал опрос SuperJob. Лишь 3 из 10 горожан утверждают, что им не знакомо чувство лени на работе. 27% участников признались, что при первых признаках усталости собираются с силами и продолжают работать, несмотря на трудности.

Некоторые предпочитают немного передохнуть: 23% делают перерыв для восстановления, 7% — заваривают крепкий кофе, а 5% переключаются на другие задачи, чтобы отвлечься. Интересно, что 4% опрошенных мотивируют себя мыслями о зарплате, а ещё 3% приводят себя в тонус с помощью разминки.

Мужчины чаще делают перерывы, а женщины предпочитают держать себя в тонусе с помощью кофеина и волевых усилий. Среди других популярных способов борьбы с ленью — прослушивание бодрой музыки, сладости и общение с активными коллегами.


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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14:54 СК РФ проверяет информацию о незаконном размещении мигрантов в подвале многоквартирного дома в Екатеринбурге
14:30 Прокуратура в Асбесте проверяет ситуацию с нападением на 13-летнего школьника
14:13 ГИБДД обеспокоена ростом аварий из-за плохой уборки дорог зимой в Свердловской области
14:06 Кофе, зарядка и зарплата: как жители Екатеринбурга борются с ленью на работе
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16:59 В Екатеринбурге на станции «Уралмаш» заменят турникеты: возможны сбои в работе станции
16:42 Смертельная авария на трассе: спидометр остановился на 195 км/ч
15:55 Улицу Щербакова перекрыли ради полицейской спецоперации этой ночью в Екатеринбурге
13:16 Авито запускает программу быстрой продажи ноутбуков в Екатеринбурге
13:11 На Первоуральском новотрубном заводе произошел очередной несчастный случай
11:56 В Североуральске пожар уничтожил два дома
11:35 Авиапленэр в Кольцово: художники создали картины прямо на перроне аэропорта
11:13 Треш-стримеру назначили минимальный штраф за удар екатеринбуржца после слов «я хохол, что ты мне сделаешь?»
11:04 В Ревде временно отключены телефоны детской поликлиники
10:57 Эксперты поделились советами, о том, как избавиться от ненужных вещей
23:04 Мэрия Екатеринбурга пообещала увеличить число автобусов в Новокольцовский, где студенты жаловались на давки
21:38 Двум мужчинам в Серове вынесли приговоры по делу об убийстве
20:51 В центре Екатеринбурга дают бесплатные уроки езды на электросамокатах
20:47 Апелляцию по уголовному делу екатеринбургского пиарщика Ширшикова рассмотрят 17 октября
20:16 Тридцать лет полицейские разыскивали убийцу из Сысерти и теперь он предстанет перед судом
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