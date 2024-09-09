СК: после атаки беспилотников по ЦФО возбуждено дело о теракте

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В СК РФ возбудили уголовное дело о теракте после массированной атаки беспилотников в нескольких регионах Центрального федерального округа России.«По предварительным данным, в результате произошедшего погибла женщина, имеются пострадавшие», — говорится в сообщении СКР.Утром во вторник в Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 144 БПЛА самолетного типа, в том числе два десятка — в Московской области.«72 БПЛА над территорией Брянской области, 20 – над территорией Московской области, 14 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Тульской области, восемь – над территорией Белгородской области, семь - над территорией Калужской области, пять – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области», — сообщает телеграм-канал Минобороны РФ.