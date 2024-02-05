Возрастное ограничение 18+
Жительница Сысерти вышла в пикет против строительства мусорного полигона
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Жительница Сысерти вышла в одиночный пикет против строительства мусорного полигона на землях сельскохозяйственного назначения в Сысертском районе недалеко от резиденции свердловского губернатора в Екатеринбурге.
Ранее в местных СМИ появился слух о том, что президент планирует посетить Свердловскую область.
Напомним, сысертцы уже несколько месяцев пытаются остановить строительство мусорного полигона. Недавно они подали заявку на проведение референдума по этому вопросу.
«Владимир Владимирович Путин, помогите спасти Сысертский район от мусорной гибели! Приезжайте к нам!»,
– гласит плакат, с которым пришла девушка.
Ранее в местных СМИ появился слух о том, что президент планирует посетить Свердловскую область.
Напомним, сысертцы уже несколько месяцев пытаются остановить строительство мусорного полигона. Недавно они подали заявку на проведение референдума по этому вопросу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жительница Невьянска погибла в ДТП под Кировградом
08 февраля 2024
08 февраля 2024