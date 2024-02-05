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Жительница Сысерти вышла в пикет против строительства мусорного полигона

13.31 Понедельник, 12 февраля 2024
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Жительница Сысерти вышла в одиночный пикет против строительства мусорного полигона на землях сельскохозяйственного назначения в Сысертском районе недалеко от резиденции свердловского губернатора в Екатеринбурге.

«Владимир Владимирович Путин, помогите спасти Сысертский район от мусорной гибели! Приезжайте к нам!»,

– гласит плакат, с которым пришла девушка.


Ранее в местных СМИ появился слух о том, что президент планирует посетить Свердловскую область.

Напомним, сысертцы уже несколько месяцев пытаются остановить строительство мусорного полигона. Недавно они подали заявку на проведение референдума по этому вопросу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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