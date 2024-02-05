Жительница Сысерти вышла в пикет против строительства мусорного полигона





– гласит плакат, с которым пришла девушка. «Владимир Владимирович Путин, помогите спасти Сысертский район от мусорной гибели! Приезжайте к нам!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жительница Сысерти вышла в одиночный пикет против строительства мусорного полигона на землях сельскохозяйственного назначения в Сысертском районе недалеко от резиденции свердловского губернатора в Екатеринбурге.Ранее в местных СМИ появился слух о том, что президент планирует посетить Свердловскую область.Напомним, сысертцы уже несколько месяцев пытаются остановить строительство мусорного полигона. Недавно они подали заявку на проведение референдума по этому вопросу.