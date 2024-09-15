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Глава СК потребовал возбудить уголовное дело на любителя маленьких девочек из Нижнего Тагила
Фото: Владислав Постников
Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело на мужчину из Нижнего Тагила, который домогался до девочек 10 и 12 лет.
По словам родителей пострадавших девочек, мужчина сначала напал на девочку, которой было 12 лет. Он схватил ребёнка, когда она вышли из дома, и стал её куда-то тащить, параллельно пытаясь целовать. Школьнице удалось вырваться, и тогда мужчина переключился на девочку 10 лет, которая в этот момент проходила неподалёку. Он также обхватил её руками и, целуя, пытался уволочь за собой. К счастью, и второй девочке удалось самостоятельно вырваться и убежать.
По данному факту уже проводится проверка следственными органами СК России по Свердловской области.
По словам родителей пострадавших девочек, мужчина сначала напал на девочку, которой было 12 лет. Он схватил ребёнка, когда она вышли из дома, и стал её куда-то тащить, параллельно пытаясь целовать. Школьнице удалось вырваться, и тогда мужчина переключился на девочку 10 лет, которая в этот момент проходила неподалёку. Он также обхватил её руками и, целуя, пытался уволочь за собой. К счастью, и второй девочке удалось самостоятельно вырваться и убежать.
По данному факту уже проводится проверка следственными органами СК России по Свердловской области.
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