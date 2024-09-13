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Кошки на деревьях: спасение и новые дома для пушистых скитальцев

11.31 Воскресенье, 15 сентября 2024
Фото: сообщество ВК «ЗооСпас в Екатеринбурге»
Волонтёры из сообщества «ЗооСпас Екатеринбург» вновь выручили животных, оказавшихся в беде. За один день они спасли двух кошек с деревьев и помогли им обрести временное убежище. Теперь для одной из них ищут постоянный дом.

12 сентября выдалось насыщенным для спасателей сообщества «ЗооСпас Екатеринбург». В первой половине дня поступило два вызова о кошках, застрявших на деревьях.

Первой на помощь пришли кошке, застрявшей на дереве во дворе детского сада на улице Избирателей, 17. Кошка находилась на высоте три дня, и заявители были обеспокоены её состоянием. Несмотря на предупреждения, что животное дикое, кошка проявила неожиданную доброжелательность — спустилась навстречу спасателю и буквально полезла в руки. Оказавшись на земле, выяснилось, что кошка совсем не дикая, но очень худая и ослабленная. Её временно приютили на 10 дней, а волонтёры активно ищут для неё новый дом. Пока же она получила условное имя Липа.

Вторая операция прошла в садовом товариществе за Широкой Речкой. Здесь на сосне застрял ручной кот, который был благополучно снят с дерева и приютился добрыми людьми. В тот же день нашёлся и его хозяин, и кот вернулся домой.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:11 На Первоуральском новотрубном заводе произошел очередной несчастный случай
11:56 В Североуральске пожар уничтожил два дома
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11:13 Треш-стримеру назначили минимальный штраф за удар екатеринбуржца после слов «я хохол, что ты мне сделаешь?»
11:04 В Ревде временно отключены телефоны детской поликлиники
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23:04 Мэрия Екатеринбурга пообещала увеличить число автобусов в Новокольцовский, где студенты жаловались на давки
21:38 Двум мужчинам в Серове вынесли приговоры по делу об убийстве
20:51 В центре Екатеринбурга дают бесплатные уроки езды на электросамокатах
20:47 Апелляцию по уголовному делу екатеринбургского пиарщика Ширшикова рассмотрят 17 октября
20:16 Тридцать лет полицейские разыскивали убийцу из Сысерти и теперь он предстанет перед судом
19:43 Министр просвещения России Сергей Кравцов всё-таки приехал в Свердловскую область
19:13 На месте снесённого на Эльмаше экс-учебного заведения планируют построить ЖК
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17:39 В выходные в Свердловской области ожидаются дожди и туман
16:54 В смертельном ДТП под Ревдой встретились Ниссан и КАМАЗ
16:25 В Режевском районе обнаружили плантацию дикоростущей конопли
15:55 Прокуратура проверит артинскую школу №1 после жалоб на состояние здания
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