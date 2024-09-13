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Кошки на деревьях: спасение и новые дома для пушистых скитальцев
Фото: сообщество ВК «ЗооСпас в Екатеринбурге»
Волонтёры из сообщества «ЗооСпас Екатеринбург» вновь выручили животных, оказавшихся в беде. За один день они спасли двух кошек с деревьев и помогли им обрести временное убежище. Теперь для одной из них ищут постоянный дом.
12 сентября выдалось насыщенным для спасателей сообщества «ЗооСпас Екатеринбург». В первой половине дня поступило два вызова о кошках, застрявших на деревьях.
Первой на помощь пришли кошке, застрявшей на дереве во дворе детского сада на улице Избирателей, 17. Кошка находилась на высоте три дня, и заявители были обеспокоены её состоянием. Несмотря на предупреждения, что животное дикое, кошка проявила неожиданную доброжелательность — спустилась навстречу спасателю и буквально полезла в руки. Оказавшись на земле, выяснилось, что кошка совсем не дикая, но очень худая и ослабленная. Её временно приютили на 10 дней, а волонтёры активно ищут для неё новый дом. Пока же она получила условное имя Липа.
Вторая операция прошла в садовом товариществе за Широкой Речкой. Здесь на сосне застрял ручной кот, который был благополучно снят с дерева и приютился добрыми людьми. В тот же день нашёлся и его хозяин, и кот вернулся домой.
12 сентября выдалось насыщенным для спасателей сообщества «ЗооСпас Екатеринбург». В первой половине дня поступило два вызова о кошках, застрявших на деревьях.
Первой на помощь пришли кошке, застрявшей на дереве во дворе детского сада на улице Избирателей, 17. Кошка находилась на высоте три дня, и заявители были обеспокоены её состоянием. Несмотря на предупреждения, что животное дикое, кошка проявила неожиданную доброжелательность — спустилась навстречу спасателю и буквально полезла в руки. Оказавшись на земле, выяснилось, что кошка совсем не дикая, но очень худая и ослабленная. Её временно приютили на 10 дней, а волонтёры активно ищут для неё новый дом. Пока же она получила условное имя Липа.
Вторая операция прошла в садовом товариществе за Широкой Речкой. Здесь на сосне застрял ручной кот, который был благополучно снят с дерева и приютился добрыми людьми. В тот же день нашёлся и его хозяин, и кот вернулся домой.
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