В Екатеринбурге мужчины готовы тратить больше денег на одежду, чем женщины





– рассказали аналитики. «Намерения екатеринбуржцев уже успели отразиться на динамике продаж: за последний месяц продажи пальто на Авито выросли в три раза, а курток – в два раза. Свитеры стали покупать чаще в два раза. Вдвое выросли продажи перчаток и варежек, а платки и шарфы покупали на 34% чаще. Также на 6% увеличились продажи головных уборов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С наступлением нового сезона года продажи осенней одежды на Авито в Екатеринбурге за последний месяц выросли более чем в два раза. Аналитики площадки опросили екатеринбуржцев и выяснили, сколько люди готовы потратить на одежду и что они планируют покупать.По данным Авито Молла, 87% жителей уральской столице уже планируют что-нибудь себе приобрести на осень. Из них 20% хотят обновить практически весь вой гардероб, а 67% – купить только несколько вещей.35% также рассказали, что они планируют потратить на обновление своего осеннего гардероба от 5 до 10 тысяч рублей. Больше 10 тысяч рублей намерены потратить 51% – причём среди респондентов, давших такой ответ, больше мужчин, чем женщин (42% против 39%).При выборе осенних вещей лишь 9% опрошенных обращают внимание на её практичность и, действительно, покупают тёплые вещи. Большинству важнее, чтобы вещь устраивала визуально. Также 45% отдают предпочтение вещам, защищающим от ветра и дождя, а 35% – мягким и приятным к телу тканям. Другим 19% важно, чтобы одежда был тёмных тонов, а 11% – напротив ищут что-то яркое.Любопытно также то, что 35% отдают предпочтения вещам российских сетевых брендов – например, Sela и Gloria Jeans. В большинстве покупать вещи отечественных производителей собираются женщины (31% против 24% мужчин) и молодёжь (32%). Примечательно и то, что мужчины чаще, чем женщины (8% против 5%) выбирают на осень зарубежные премиальные бренды. 27% больше смотрят на одежду спортивных брендов – например, Demix и Termit.Отвечая на вопрос, что можно считать главным предметом осеннего гардероба, 69% респондентов старше 45 лет назвали уютный и мягкий свитер, 28% молодых людей 18-24 указали объёмный пуховик. Женщины также чаще называли главной осенней вещью пальто (47%), теплые колготки (43%) и длинные шарфы (21%). А мужчины чаще выбирали термобелье (35%) и дождевики (22%).Однако вот настроение осенью поднимает покупка совсем других вещей. Так 22% больше всего радовались новым джинсам, а 18% – кроссовкам. Эти варианты, как отметили аналитики, чаще выбирали мужчины. Если учитывать только мнение женщин, то больше всего радости приносили сумки (17%), платья (15%) и домашние костюмы (14%).Также чаще именно женщины отмечали, что им поднимает настроение любая обновка гардероба (55% против 35%). Кроме того, покупкам больше радуются респонденты старше 45 лет (51%), а реже – молодёжь 18-24 лет (35%). Мужчины, напротив чаще отвечали, что никакая покупка их не порадует (11% против 3%).