Необдуманный манёвр на свердловской трассе привёл к семейной трагедии

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Накануне вечером, около 20.00 в Ивдельском районе на трассе, соединяющей посёлки Геолог и Лесозавод, произошла смертельная авария с участием ВАЗа и «Рено Дастер».По предварительным данным, 33-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено». В результате столкновения 39-летняя пассажирка ВАЗа, приходившая водителю супругой, погибла на месте происшествия. Также в ДТП серьёзно пострадали оба водителя. Их с тяжкими травмами увезли в больницу Ивделя.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, у водителя ВАЗа не было водительских прав. Также выяснилось, что ранее он обучился в автошколе на категорию «В», но сдать экзамен на знания ПДД не смог. Кроме того, в этом году он уже привлекался к ответственности за вождение без прав.