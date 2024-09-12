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Необдуманный манёвр на свердловской трассе привёл к семейной трагедии
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером, около 20.00 в Ивдельском районе на трассе, соединяющей посёлки Геолог и Лесозавод, произошла смертельная авария с участием ВАЗа и «Рено Дастер».
По предварительным данным, 33-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено». В результате столкновения 39-летняя пассажирка ВАЗа, приходившая водителю супругой, погибла на месте происшествия. Также в ДТП серьёзно пострадали оба водителя. Их с тяжкими травмами увезли в больницу Ивделя.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, у водителя ВАЗа не было водительских прав. Также выяснилось, что ранее он обучился в автошколе на категорию «В», но сдать экзамен на знания ПДД не смог. Кроме того, в этом году он уже привлекался к ответственности за вождение без прав.
По предварительным данным, 33-летний водитель ВАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено». В результате столкновения 39-летняя пассажирка ВАЗа, приходившая водителю супругой, погибла на месте происшествия. Также в ДТП серьёзно пострадали оба водителя. Их с тяжкими травмами увезли в больницу Ивделя.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, у водителя ВАЗа не было водительских прав. Также выяснилось, что ранее он обучился в автошколе на категорию «В», но сдать экзамен на знания ПДД не смог. Кроме того, в этом году он уже привлекался к ответственности за вождение без прав.
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