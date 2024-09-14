В Екатеринбурге на станции «Уралмаш» закрыт сход № 5 на время замены турникетов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С 14 по 17 сентября на станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге будет закрыт сход № 5 со стороны ДК им. Лаврова. Это связано с проведением работ по замене турникетов.По информации телеграм-канала Подземка Екатеринбурга, в течение указанного периода на станции будут выполняться технические работы, что может повлиять на работу остальных турникетов и привести к временным сбоям в оборудовании.Сходы № 1 (в сторону центра города), № 2 (кинотеатр «Заря») и № 3 (ЗАГС Орджоникидзевского района) будут функционировать в обычном режиме. Работы проводились в ночь с 14 на 15 сентября.