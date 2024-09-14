Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на станции «Уралмаш» закрыт сход № 5 на время замены турникетов
Фото: телеграм-канал «Подземка Екатеринбурга»
С 14 по 17 сентября на станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге будет закрыт сход № 5 со стороны ДК им. Лаврова. Это связано с проведением работ по замене турникетов.
По информации телеграм-канала Подземка Екатеринбурга, в течение указанного периода на станции будут выполняться технические работы, что может повлиять на работу остальных турникетов и привести к временным сбоям в оборудовании.
Сходы № 1 (в сторону центра города), № 2 (кинотеатр «Заря») и № 3 (ЗАГС Орджоникидзевского района) будут функционировать в обычном режиме. Работы проводились в ночь с 14 на 15 сентября.
По информации телеграм-канала Подземка Екатеринбурга, в течение указанного периода на станции будут выполняться технические работы, что может повлиять на работу остальных турникетов и привести к временным сбоям в оборудовании.
Сходы № 1 (в сторону центра города), № 2 (кинотеатр «Заря») и № 3 (ЗАГС Орджоникидзевского района) будут функционировать в обычном режиме. Работы проводились в ночь с 14 на 15 сентября.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на станции «Уралмаш» заменят турникеты: возможны сбои в работе станции
14 сентября 2024
14 сентября 2024
В Екатеринбурге до конца осени закроют бульвар Вдохновения
13 сентября 2024
13 сентября 2024
Тепло и солнце в Свердловской области: осень радует погодой
08 сентября 2024
08 сентября 2024