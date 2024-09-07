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Воробьев рассказал о последствиях удара БПЛА в Раменском

12.50 Вторник, 10 сентября 2024
Фото: телеграм-канал губернатора Московской области Воробьева
Губернатор Московской области прибыл в Раменское после массированной атаки БПЛА.

По его словам, в жилом доме на Спортивном проезде повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. «Несущие конструкции — целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102», — пишет Воробьев в телеграм-канале.

На Высоковольтной улице, по его данным, удар пришелся на пять балконов — они загорелись, в сами квартиры огонь не перешел. «На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей пяти соседних домов», — пишет губернатор.

На месте продолжают работать все оперативные службы.

По уточненным данным, в доме на Спортивном проезде пострадали три человека, они госпитализированы в Раменскую больницу. «Погибла 46-летняя женщина (ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, эта информация не подтвердилась). В пунктах временного проживания заселены 43 человека», — ранее написал Воробьев.

Жители пострадавших домов находятся в пунктах временного размещения. «У одной из жительниц — Ольги — на 10 этаже остались коты. Как только мы поймем, что зайти в подъезд безопасно, вместе со спасателями заберем животных, необходимые вещи и документы. Но спасателям нужно время, чтобы обследовать подъезд», — пишет губернатор.

По его словам, этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Ранее в СК РФ возбудили уголовное дело о теракте после массированной атаки беспилотников в нескольких регионах Центрального федерального округа России.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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