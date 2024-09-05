МТС инвестирует 1 млрд рублей в сервисы для работы с ИИ

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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МТС Web Services (MWS, входит в группу МТС) представила новое направление – ИИ-облако. Об этом рассказали в ходе форума Kazan Digital Week.В компании отмечают, что новое направление будет включать в себя инфраструктуру и ряд сервисов, которые позволят компаниям ускорить и упростить внедрение искусственного интеллекта.«В основе ИИ-облака будет находиться инфраструктура с графическими ускорителями (GPU). Они необходимы для ускорения процессов обучения и инференса (работы) искусственного интеллекта. Компании смогут работать с ИИ, используя инфраструктуру MWS, без необходимости закупать, устанавливать и обслуживать оборудование самостоятельно, что приведет к снижению капитальных вложений и ускорению запуска проектов», — отмечают в пресс-службе Авито.Компании смогут самостоятельно развернуть необходимое для работы с ИИ программное обеспечение на основе GPU. Также они смогут использовать «из коробки» уже готовые решения, доступные в ИИ-облаке.«Например, ML-платформу – специализированное ПО, позволяющее автоматизировать процесс обучения моделей искусственного интеллекта, а также упрощающее их внедрение в бизнес-процессы компаний и последующую работу с ними. Помимо ML-платформы, на GPU-мощностях можно будет развернуть готовые к работе «из коробки» сервисы MTS AI, которые позволят решать различные бизнес-задачи. Одним из первых таких сервисов станет Cotype – большая языковая модель (LLM), созданная для работы с корпоративными данными. Она позволит автоматизировать подготовку текстов, а также поиск и анализ информации. Кроме того, клиентам MWS будут доступны Audiogram - платформа синтеза и распознавания речи на основе нейронных сетей с возможностью управления интонацией, ударениями и другими параметрами и сервис речевой аналитики WordPulse», — отмечают в компании.«Облако позволяет ускорить и упростить внедрение искусственного интеллекта в бизнес. При этом мы стремимся к тому, чтобы не просто предоставлять компаниям инфраструктуру, а полностью закрывать все потребности бизнеса, связанные с ИИ. Запуск ИИ-облака позволит компаниям в одном окне получить вычислительные мощности, для обучения и вывода в эксплуатацию ML-моделей, все необходимые инструменты для ускорения и автоматизации данных процессов, а также ряд готовых к работе ИИ-сервисов, в том числе созданных на основе генеративного искусственного интеллекта, таких как LLM Cotype», — отметил вице-президент по развитию инфраструктуры МТС, CEO МТС Web Services Игорь Зарубинский.По его словам, разработчики сделали ИИ-облако максимально персонализированным, чтобы каждая компания могла получить сервис в той конфигурации, который нужен под ее задачи. «Наша цель – сделать так, чтобы наши клиенты, используя облако MWS, добились цифрового превосходства над конкурентами», — говорит Игорь Зарубинский.Инвестиции в новое направление превысят один миллиард рублей до конца 2025 года, отмечают в компании.