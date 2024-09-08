Исследование: 43% опрошенных россиян убирают в шкаф ненужные вещи

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Россияне признаются, что нередко покупают вещи, которые быстро становятся ненужными и в итоге занимают место на полках.Причины для таких покупок разные — импульсивное решение, о котором позже жалеешь, привлекательная супер-скидка, не подошедшая к привычному образу вещь и т.п. Речь, в том числе, о товарах класса люкс.Так, по данным аналитиков платформы Авито, вещи и обувь занимают первую строчку среди категорий товаров, которые у большинства россиян лежат без дела (так ответили 31% респондентов).«При этом почти каждый третий продает или отдает такие ненужные вещи друзьям и знакомым, но 43% просто убирают в шкаф и не пользуются», — говорится в исследовании. Эксперты подчеркивают, что среди респондентов есть те, кто потратил на вещи, которые остались ненужными, более 100 тысяч рублей.На фоне таких покупок более популярным становится ресейл, причём, как среди покупателей, так и среди продавцов. Причем особое место занимают вещи класса люкс от известных брендов, которые можно купить/продать по привлекательной цене.Так, Авито запустили совместный проект – консьерж-сервис – с ресейл-платформой Second Friend Store.Новый функционал пока запущен в тестовом формате. В компании рассчитывают, что консьерж-сервис позволит упростить процесс продажи люксовых и премиальных товаров для пользователей.Как сообщается, для продажи вещи класса люкс специалисты сделают профессиональные фотографии, проверять товар на оригинальность, назначат цену и будут искать покупателей, в том числе продвигая объявление и общаясь с теми, кто заинтересовался товаром.«Интерес к ресейлу, особенно в сегменте премиум, один из ключевых фэшн-трендов во всем мире. Поклонников моды привлекает возможность найти уникальные вещи из прошлых коллекций, некоторые из которых стали сегодня легендарными, позволить себе вещи премиум-брендов, но по более комфортным ценам, внести свой вклад в заботу об окружающей среде», — комментирует Никита Шашкевич, руководитель категории Lifestyle в Авито.На стоимость премиальной вещи влияют бренд, категория товара, его состояние и год покупки, отмечают в компании. По данным Second Friend Store, средняя стоимость сумок — 87,6 тысяч рублей, платья продаются на платформе в среднем за 29 тысяч рублей.