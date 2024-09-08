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Исследование: 43% опрошенных россиян убирают в шкаф ненужные вещи

19.21 Вторник, 10 сентября 2024
Россияне признаются, что нередко покупают вещи, которые быстро становятся ненужными и в итоге занимают место на полках.

Причины для таких покупок разные — импульсивное решение, о котором позже жалеешь, привлекательная супер-скидка, не подошедшая к привычному образу вещь и т.п. Речь, в том числе, о товарах класса люкс.

Так, по данным аналитиков платформы Авито, вещи и обувь занимают первую строчку среди категорий товаров, которые у большинства россиян лежат без дела (так ответили 31% респондентов).

«При этом почти каждый третий продает или отдает такие ненужные вещи друзьям и знакомым, но 43% просто убирают в шкаф и не пользуются», — говорится в исследовании. Эксперты подчеркивают, что среди респондентов есть те, кто потратил на вещи, которые остались ненужными, более 100 тысяч рублей.

На фоне таких покупок более популярным становится ресейл, причём, как среди покупателей, так и среди продавцов. Причем особое место занимают вещи класса люкс от известных брендов, которые можно купить/продать по привлекательной цене.

Так, Авито запустили совместный проект – консьерж-сервис – с ресейл-платформой Second Friend Store.

Новый функционал пока запущен в тестовом формате. В компании рассчитывают, что консьерж-сервис позволит упростить процесс продажи люксовых и премиальных товаров для пользователей.

Как сообщается, для продажи вещи класса люкс специалисты сделают профессиональные фотографии, проверять товар на оригинальность, назначат цену и будут искать покупателей, в том числе продвигая объявление и общаясь с теми, кто заинтересовался товаром.

«Интерес к ресейлу, особенно в сегменте премиум, один из ключевых фэшн-трендов во всем мире. Поклонников моды привлекает возможность найти уникальные вещи из прошлых коллекций, некоторые из которых стали сегодня легендарными, позволить себе вещи премиум-брендов, но по более комфортным ценам, внести свой вклад в заботу об окружающей среде», — комментирует Никита Шашкевич, руководитель категории Lifestyle в Авито.

На стоимость премиальной вещи влияют бренд, категория товара, его состояние и год покупки, отмечают в компании. По данным Second Friend Store, средняя стоимость сумок — 87,6 тысяч рублей, платья продаются на платформе в среднем за 29 тысяч рублей.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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