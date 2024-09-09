Прокуратура в Асбесте проверяет ситуацию с нападением на 13-летнего школьника

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Прокуратура города Асбест взяла под контроль ситуацию с нападением на школьника, произошедшим 14 сентября. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.По данным СМИ, около 16:30 во дворе дома на улице Королева 17-летний подросток причинил телесные повреждения 13-летнему мальчику. В настоящее время прокуратура организовала проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента.Судебно-медицинская экспертиза должна установить степень тяжести полученных пострадавшим травм. Прокуратура также следит за ходом доследственной проверки, проводимой органами полиции, и оценивает действия системы профилактики для предотвращения подобных случаев среди несовершеннолетних.