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Прокуратура в Асбесте проверяет ситуацию с нападением на 13-летнего школьника
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура города Асбест взяла под контроль ситуацию с нападением на школьника, произошедшим 14 сентября. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
По данным СМИ, около 16:30 во дворе дома на улице Королева 17-летний подросток причинил телесные повреждения 13-летнему мальчику. В настоящее время прокуратура организовала проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Судебно-медицинская экспертиза должна установить степень тяжести полученных пострадавшим травм. Прокуратура также следит за ходом доследственной проверки, проводимой органами полиции, и оценивает действия системы профилактики для предотвращения подобных случаев среди несовершеннолетних.
По данным СМИ, около 16:30 во дворе дома на улице Королева 17-летний подросток причинил телесные повреждения 13-летнему мальчику. В настоящее время прокуратура организовала проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Судебно-медицинская экспертиза должна установить степень тяжести полученных пострадавшим травм. Прокуратура также следит за ходом доследственной проверки, проводимой органами полиции, и оценивает действия системы профилактики для предотвращения подобных случаев среди несовершеннолетних.
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