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Постоянную экспозицию Музея ИЗО пополнит реставрированная картина «Заповедный остров»
Изображение картины предоставлено Музеем ИЗО
В главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств покажут восстановленную картину «Заповедный остров» Виктора Зарубина, созданную художником в 1904 году.
Картину восстановили в рамках проекта «В новом свете. Музейные произведения после реставрации».
Увидеть работу художника можно будет с 18 сентября в главном здании Музея ИЗО в постоянной экспозиции «Русское искусство XVIII-начала XX века».
Картину восстановили в рамках проекта «В новом свете. Музейные произведения после реставрации».
«Реставрацию произведения выполнил Петр Горнунг. В процессе реставрации был укреплен красочный слой, удалены загрязнения с оборота хоста, дублированы кромки, картина натянута на новый подрамник, в места утрат красочного слоя подведен реставрационный грунт, удалены поверхностные загрязнения, картина покрыта защитным слоем лака, места утрат затонированы. Были изготовлены и смонтированы деревянные обкладки, которые будут защищать кромки холста от повреждений»,
– рассказали в музее.
Увидеть работу художника можно будет с 18 сентября в главном здании Музея ИЗО в постоянной экспозиции «Русское искусство XVIII-начала XX века».
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