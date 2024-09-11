Постоянную экспозицию Музея ИЗО пополнит реставрированная картина «Заповедный остров»





– рассказали в музее. «Реставрацию произведения выполнил Петр Горнунг. В процессе реставрации был укреплен красочный слой, удалены загрязнения с оборота хоста, дублированы кромки, картина натянута на новый подрамник, в места утрат красочного слоя подведен реставрационный грунт, удалены поверхностные загрязнения, картина покрыта защитным слоем лака, места утрат затонированы. Были изготовлены и смонтированы деревянные обкладки, которые будут защищать кромки холста от повреждений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В главном здании Екатеринбургского музея изобразительных искусств покажут восстановленную картину «Заповедный остров» Виктора Зарубина, созданную художником в 1904 году.Картину восстановили в рамках проекта «В новом свете. Музейные произведения после реставрации».Увидеть работу художника можно будет с 18 сентября в главном здании Музея ИЗО в постоянной экспозиции «Русское искусство XVIII-начала XX века».