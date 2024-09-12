Благодаря судебным приставам компания из Пермского района возместила моральный вред травмированному работнику

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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После применения мер принудительного воздействия работодатель выплатил 500 тысяч рублей своему работнику, получившему травму на производстве.Работая слесарем в строительно-монтажной компании «Дельта», пермяк выполнял сварочные работы на высоте. Закончив, мужчина двигался к месту спуска по эстакадам и мостикам. На одном из таких мостиков обрушился решётчатый настил, и рабочий рухнул с высоты 6 метров, получив переломы конечностей. Несмотря на проводимый инструктаж по технике безопасности, работодателю не удалось обеспечить безопасные условия труда в полном объёме. Таким образом, причиной несчастного случая стал недостаточный контроль со стороны ответственного руководителя работ.В отделение судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю поступил исполнительный документ о взыскании с ООО «СМК «Дельта» компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.Руководство компании было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства. Однако в срок, предоставленный для добровольного исполнения, моральный вред выплачен не был, в связи с чем к должнику была применена штрафная санкция в виде исполнительского сбора, составившего 35 тысяч рублей. После проверки имущественного положения юридического лица судебный пристав запретил ему совершать регистрационные действия с транспортными средствами и недвижимостью. Также были арестованы расчетные счета организации. Благодаря принятым мерам вся сумма задолженности взыскана в полном объеме и перечислена пострадавшему работнику.