Возрастное ограничение 18+

Благодаря судебным приставам компания из Пермского района возместила моральный вред травмированному работнику

10.25 Понедельник, 16 сентября 2024
После применения мер принудительного воздействия работодатель выплатил 500 тысяч рублей своему работнику, получившему травму на производстве.

Работая слесарем в строительно-монтажной компании «Дельта», пермяк выполнял сварочные работы на высоте. Закончив, мужчина двигался к месту спуска по эстакадам и мостикам. На одном из таких мостиков обрушился решётчатый настил, и рабочий рухнул с высоты 6 метров, получив переломы конечностей. Несмотря на проводимый инструктаж по технике безопасности, работодателю не удалось обеспечить безопасные условия труда в полном объёме. Таким образом, причиной несчастного случая стал недостаточный контроль со стороны ответственного руководителя работ.

В отделение судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю поступил исполнительный документ о взыскании с ООО «СМК «Дельта» компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Руководство компании было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства. Однако в срок, предоставленный для добровольного исполнения, моральный вред выплачен не был, в связи с чем к должнику была применена штрафная санкция в виде исполнительского сбора, составившего 35 тысяч рублей. После проверки имущественного положения юридического лица судебный пристав запретил ему совершать регистрационные действия с транспортными средствами и недвижимостью. Также были арестованы расчетные счета организации. Благодаря принятым мерам вся сумма задолженности взыскана в полном объеме и перечислена пострадавшему работнику.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Компания «РЖД» расплатилась за полученную в Свердловском транспортном районе травму
12 сентября 2024
Жительница Озёрска отсудила полмиллиона за несостоявшийся рейс из Екатеринбурга в Таиланд из-за ошибки в паспорте
15 сентября 2024
На Первоуральском новотрубном заводе произошел очередной несчастный случай
14 сентября 2024
Екатеринбургской «управляшке» придётся расплатиться за январский прорыв трубы
11 сентября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Объекты Коми-Пермяцкого округа вошли в туристические кластеры Прикамья
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:25 Благодаря судебным приставам компания из Пермского района возместила моральный вред травмированному работнику
14:49 Разработка ученых Пермского политеха улучшит качество стекла в 2 раза
14:46 Полный и точный реестр недвижимости – гарант объективной кадастровой оценки
10:23 Банк оштрафован за разглашение сведений о наличии у пермяка просроченной задолженности
13:44 Для продажи недвижимости титульному собственнику необходимо свидетельство о праве на наследство
13:38 Изобретение ученых Пермского политеха предотвратит разрушение канализаций
10:01 Два жителя Пермского края, имеющие полумиллионные долги по алиментам, отправились в зону СВО
14:28 Землепользователям можно записаться на проведение профилактического визита и консультирования на Госуслугах
14:26 Исследование ученых Пермского политеха позволит разрабатывать новые лекарственные препараты для местной анестезии
17:47 Валерий Сухих: Качество дорог напрямую влияет на уровень жизни, имидж и экономику Прикамья
14:25 Прикамский Росреестр разъясняет, как садоводам поделить общие сотки
14:23 Ученые Пермского политеха изучили возможность очистки промышленных стоков от тяжелых металлов кормовыми дрожжами
15:45 Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» поздравляет коллегу с победой на муниципальных выборах
10:44 Под контролем судебных приставов Пермского края Большесосновской школе возмещен ущерб, причиненный преступлением
15:17 В Пермском политехе пройдет научно-практическая конференция с международным участием по водородной энергетике
15:11 Прикамский Росреестр сообщает о новациях в сфере долевого строительства
10:05 Пермяку выплатили заработную плату под контролем судебных приставов
13:31 Росреестр Прикамья разъясняет, как можно получить сведения о наличии недвижимости у несовершеннолетних детей
13:28 Валерий Сухих: Конкурс дает возможность участникам заявить о себе, рассказать о своей малой родине, представить идеи для развития территорий
09:45 Недобросовестная жилищно-коммунальная служба оштрафована дважды
13:58 Продажа табака рядом с детским садом прекращена
Все новости
12:19 СК: по факту нападения на школьников в Челябинске возбуждены уголовные дела
11:59 СМИ: у напавшего на детей челябинского школьника с собой были молоток, нож и пистолет
11:26 В Челябинске школьник напал на учеников и педагогов, есть пострадавшие
15:34 Банк России повысил ключевую ставку до 19%
15:13 В Башкортостане 65 сотрудников ГИБДД привлечены к ответственности после антикоррупционной проверки
13:25 СМИ: в Новосибирске неизвестный распылил газ в детей, играющих в песочнице
12:32 СК: на счета бывшего замминистра обороны Попова наложен арест
18:40 В топ сфер для онлайн-рекламы попали недвижимость, развлечения и транспорт
18:07 СК: гендиректор «Ленбытхима» задержан по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа
15:24 Эксперты рассказали, как проверить машину с пробегом перед покупкой
13:34 В возрасте 69 лет умер журналист Николай Сванидзе
17:01 Глава Минпросвещения считает, что сайты с готовыми домашними заданиями нужно запретить
16:17 Губернатор Чибис: все три беспилотника в Мурманской области сбиты
16:07 В стандарт медпомощи для беременных хотят включить консультации психолога
13:41 Губернатор Чибис подтвердил атаку БПЛА в Мурманской области
12:57 Аэропорт Мурманска закрыли в целях безопасности
12:33 В Перми из-за обрушения в жилом доме эвакуированы 17 человек
19:21 Исследование: 43% опрошенных россиян убирают в шкаф ненужные вещи
16:23 МЧС: в Якутии опрокинулся пассажирский автобус, погибли четыре человека
16:00 МТС инвестирует 1 млрд рублей в сервисы для работы с ИИ
15:57 Опрос: 27% россиян потратили на подготовку школьника до 30 тысяч рублей
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK