Жительница Озёрска отсудила полмиллиона за несостоявшийся рейс из Екатеринбурга в Таиланд из-за ошибки в паспорте

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Озёрский городской суд Челябинской области постановил взыскать полмиллиона рублей с МВД в пользу жительницы, которая не смогла улететь из Екатеринбурга в Таиланд. Причиной отмены поездки стала ошибка в её заграничном паспорте, выявленная в аэропорту Кольцово.Инцидент произошёл 3 января 2024 года, когда семья планировала провести зимние каникулы за границей. На паспортном контроле в аэропорту Кольцово у женщины и её сына были изъяты загранпаспорта, поскольку в них обнаружили ошибки, сделанные при оформлении документов.После этого жительница Озёрска подала в суд, требуя возмещения ущерба в размере 465 тысяч рублей, морального вреда — 100 тысяч, а также компенсации юридических расходов. Озёрский городской суд частично удовлетворил её требования, снизив компенсацию морального вреда до 30 тысяч рублей. Общая сумма взыскания составила более 500 тысяч рублей. Представители МВД утверждали, что ошибки возникли из-за сбоя программы, однако суд возложил ответственность на ведомство, отметив, что контроль за корректностью данных лежит на сотрудниках при выдаче паспортов.