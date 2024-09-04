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В топ сфер для онлайн-рекламы попали недвижимость, развлечения и транспорт
Фото: пресс-служба Авито
Эксперты назвали топ сфер, наиболее привлекательных для рекламодателей в онлайне.
Чаще всего компании вкладываются в продвижение в сфере недвижимости.
Так, по данным экспертов онлайн-платформы Авито, в топ пять самых быстрорастущих категорий рекламодателей на онлайн-платформе вошли:
«Недвижимость» (+775%),
«Развлечения» (+536%),
«Транспорт» (+350%),
«Услуги» (+308%)
«Телеком» (+294%).
Участники рынка отмечают, что рост рекламной активности объясняется тем, что в последнее время развиваются различные алгоритмы классифайда, появляются новые рекламные форматы в онлайн. Алгоритмы в том числе помогают привлекать заинтересованных покупателей.
Как отмечают в компании, за восемь месяцев 2024 года инвестиции рекламодателей в продвижение на Авито выросли в 2,5 раза.
Чаще всего компании вкладываются в продвижение в сфере недвижимости.
Так, по данным экспертов онлайн-платформы Авито, в топ пять самых быстрорастущих категорий рекламодателей на онлайн-платформе вошли:
«Недвижимость» (+775%),
«Развлечения» (+536%),
«Транспорт» (+350%),
«Услуги» (+308%)
«Телеком» (+294%).
Участники рынка отмечают, что рост рекламной активности объясняется тем, что в последнее время развиваются различные алгоритмы классифайда, появляются новые рекламные форматы в онлайн. Алгоритмы в том числе помогают привлекать заинтересованных покупателей.
Как отмечают в компании, за восемь месяцев 2024 года инвестиции рекламодателей в продвижение на Авито выросли в 2,5 раза.
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