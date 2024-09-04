В топ сфер для онлайн-рекламы попали недвижимость, развлечения и транспорт

Анна Андреева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Эксперты назвали топ сфер, наиболее привлекательных для рекламодателей в онлайне.Чаще всего компании вкладываются в продвижение в сфере недвижимости.Так, по данным экспертов онлайн-платформы Авито, в топ пять самых быстрорастущих категорий рекламодателей на онлайн-платформе вошли:«Недвижимость» (+775%),«Развлечения» (+536%),«Транспорт» (+350%),«Услуги» (+308%)«Телеком» (+294%).Участники рынка отмечают, что рост рекламной активности объясняется тем, что в последнее время развиваются различные алгоритмы классифайда, появляются новые рекламные форматы в онлайн. Алгоритмы в том числе помогают привлекать заинтересованных покупателей.Как отмечают в компании, за восемь месяцев 2024 года инвестиции рекламодателей в продвижение на Авито выросли в 2,5 раза.