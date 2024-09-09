Валерий Сухих: Финансовая поддержка – лишь часть комплексного подхода в решении кадрового вопроса

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В четверг, 19 сентября, пройдет пленарное заседание Законодательного собрания Прикамья. Среди ключевых вопросов повестки – повышение стипендий для студентов и выплат молодым учителям.О вопросах предстоящего заседания рассказал спикер краевого парламента Валерий Сухих.На заседании парламентарии рассмотрят значимые социальные законопроекты. Губернатор Дмитрий Махонин предложил вдвое увеличить выплаты для молодых педагогов: с 50 до 100 тысяч рублей. Льготы предусмотрены для учителей, которые устроились на работу в образовательные учреждения региона в течение двух лет после окончания обучения. В случае принятия законопроекта увеличенное пособие будет выплачиваться уже со следующего года.«Эта единовременная выплата призвана поддержать молодые кадры, которые сегодня очень важны для развития отрасли образования Прикамья. Пермский край готовит прекрасных учителей. Задача региона - создать благоприятные условия для того, чтобы выпускники профильных специальностей, во-первых, оставались в профессии, а во-вторых, выбирали в качестве места работы школы, ссузы и вузы Пермского края. При этом финансовая поддержка - лишь часть комплексного подхода в решении кадрового вопроса», - отметил Валерий Сухих.Глава региона также предложил увеличить со следующего года «губернаторские» стипендии. Так, размер дополнительной стипендии может быть увеличен до 6500 рублей в месяц. В Прикамье студенты получают их за хорошие результаты в учебе. Согласно закону, «губернаторская» стипендия выплачивается тем обучающимся, кто суммарно набрал более 225 баллов по трем предметам единого государственного экзамена.Кроме этого, первокурсники, поступившие на приоритетные для региона направления, получают повышенную дополнительную стипендию. Её размер предложено увеличить до 12700 рублей. Она назначается на конкурсной основе.«Конкурентная среда в системе обучения идет на пользу всему образовательному процессу. Стипендия для российского студента была и должна оставаться желаемым денежным бонусом в качестве награды за усердие и успехи в обучении. Финансовая поддержка региона этой категории жителей имеет важное значение, как с точки зрения развития высшего образования, так и с точки зрения молодежной политики. Как правило, среди получателей стипендии – молодые ученые, общественные активисты, талантливые спортсмены и творческие люди», – отметил Валерий Сухих.Традиционно на заседании депутаты ознакомятся с результатами работы различных ведомств. Так, о деятельности Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов расскажет его руководитель Александр Михайлов. Также парламентариям представят доклад о положении семей с детьми в Пермском крае за 2023 год и Ежегодный доклад о положении молодежи в Пермском крае за 2023 год. Их представят министр труда и социального развития региона Павел Фокин и руководитель регионального Агентства по делам молодежи Юлия Баландина.В рамках «правительственного часа» выступит заместитель председателя правительства Прикамья Алексей Чибисов с информацией о состоянии промышленного комплекса Пермского края.