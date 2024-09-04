Эксперты рассказали, как проверить машину с пробегом перед покупкой

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Автоэксперты рассказали, как можно проверить машину с пробегом перед покупкой.Так, некоторые покупатели пользуются услугами профессиональных подборщиков. В среднем подбор стоит 30-35 тысяч рублей, однако он может оградить от серьезных трат на ремонт в будущем, говорят эксперты.Кроме того, информацию об автомобиле можно получить онлайн. Например, на сайте ГИБДД можно узнать историю регистрации, наличие ограничений, попадал ли автомобиль в ДТП, находится ли в розыске, пишут «Известия».Также «пробить» машину можно через Госуслуги. При этом в обоих случаях нужно знать VIN-номер. Чтобы найти информацию через сайт ФССП, нужно знать ФИО владельца, дату его рождения и район, в котором он проживает, обращают внимание эксперты.Многие покупатели стали пользоваться независимыми сервисами проверки автомобилей. Например, «Автотека» — это сервис онлайн-проверки истории автомобилей от Авито Авто, пишет издание. Сообщается, что покупатели при выборе автомобиля чаще всего заказывают отчеты «Автотеки», что подтверждается исследованием агентства «Автостат» (опрос с участием более 3 тысяч респондентов по всей России показал, что этому сервису отдают предпочтение 78,8% респондентов). Между тем, как сообщается, 39% респондентов вообще не пользовались никакими сервисами для проверки истории автомобилей.Как отмечают в компании, уже на этапе поиска машины на Авито Авто покупатели хотят знать, не было ли критичных повреждений конструкции, регулярно ли обслуживался автомобиль, корректно ли указан пробег, нет ли ограничений на регистрационные действия и т.п.«Детальная информация о машине может стать и существенным аргументом для торга», — цитирует издание Константина Болдырева, руководителя развития бизнеса Автотеки.По словам эксперта, больше всего отчетов приобретают на автомобили в ценовом диапазоне от 500 тыс до миллиона рублей. На втором месте — машины от одного до двух миллионов, на третьем — машины дешевле 500 тыс руб.Между тем, эксперты предупреждают, что проверять машину и все документы необходимо и в офлайн.По данным издания, за первое полугодие россияне потратили более трех триллионов рублей на приобретение автомобилей с пробегом.