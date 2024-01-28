Жители Сысерти требуют провести референдум по вопросу строительства мусорного полигона в их округе





– рассказали местные жители. «В Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию от членов инициативной группы по проведению местного референдума на территории городского округа было подано ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 1 февраля, жители Сысертского городского округа подали обращение в районную избирательную комиссию с просьбой зарегистрировать инициативою группу по проведению референдума, касающегося вопроса строительства мусорного полигона в их районе.В состав инициативной группы, которая подавала ходатайство, вошли 147 местных жителей.Напомним, что жителей Сысертского городского округа уже давно тревожит вопрос строительства мусорного полигона. Люди опасаются, что из-за него могут пострадать сельскохозяйственные земли, которыми может похвастаться их район.