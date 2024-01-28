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Жители Сысерти требуют провести референдум по вопросу строительства мусорного полигона в их округе
Фото предоставили местные жители
Сегодня, 1 февраля, жители Сысертского городского округа подали обращение в районную избирательную комиссию с просьбой зарегистрировать инициативою группу по проведению референдума, касающегося вопроса строительства мусорного полигона в их районе.
В состав инициативной группы, которая подавала ходатайство, вошли 147 местных жителей.
Напомним, что жителей Сысертского городского округа уже давно тревожит вопрос строительства мусорного полигона. Люди опасаются, что из-за него могут пострадать сельскохозяйственные земли, которыми может похвастаться их район.
«В Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию от членов инициативной группы по проведению местного референдума на территории городского округа было подано ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума»,
– рассказали местные жители.
В состав инициативной группы, которая подавала ходатайство, вошли 147 местных жителей.
Напомним, что жителей Сысертского городского округа уже давно тревожит вопрос строительства мусорного полигона. Люди опасаются, что из-за него могут пострадать сельскохозяйственные земли, которыми может похвастаться их район.
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