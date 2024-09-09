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В Екатеринбурге в районе закрытой станции Екатеринбург-Товарный вспыхнул пожар
Фото: Юлия Медведева
В районе станции Екатеринбург-Товарный вспыхнул пожар. По данным МЧС, загорелось неэксплуатируемое складское здание на улице Стрелочников
В тушении задействованы 21 человек и 7 единиц спецтехники. Площадь пожара 250 квадратных метров.
Предположительно, горит то самое здание, которое уличные художники превратили этой весной в арт-объект, организовав там выставку.
Напомним, территория закрытой железнодорожной станции передана девелоперам для застройки жильём. Также здесь должно пройти продолжение улицы Героев России до микрорайона Заречный. Эту улицу начали строить ещё 20 лет назад под названием «Европейская», но построен был лишь небольшой отрезок, затем её переименовали.
В тушении задействованы 21 человек и 7 единиц спецтехники. Площадь пожара 250 квадратных метров.
Предположительно, горит то самое здание, которое уличные художники превратили этой весной в арт-объект, организовав там выставку.
Напомним, территория закрытой железнодорожной станции передана девелоперам для застройки жильём. Также здесь должно пройти продолжение улицы Героев России до микрорайона Заречный. Эту улицу начали строить ещё 20 лет назад под названием «Европейская», но построен был лишь небольшой отрезок, затем её переименовали.
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