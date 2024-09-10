Четверо солдат-срочников из Свердловской области вернулись из украинского плена

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Четверо солдат-срочников из Свердловской области вернулись домой после пребывания в украинском плену, сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова на своей странице во «ВКонтакте».Трое из возвращённых срочников проходили службу в Курской области, где и попали в плен. Ещё один 18-летний солдат, также из Свердловской области, оказался в списках региона по просьбе родных, хотя служил в другом подразделении. По словам Мерзляковой, в плену на Курском направлении по-прежнему остаётся гражданский, который отправился, чтобы эвакуировать свою мать.Обмен военнопленными состоялся в рамках переговоров между Россией и Украиной. По данным Министерства обороны РФ, стороны обменяли по 103 военнослужащих.