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Глава СК потребовал доклад о произошедшем в нижнетагильском лицее
Фото: Владислав Постников
Председатель СК поручил подготовить для него доклад о произошедшем в лицей №38 в Нижнем Тагиле, где над восьмиклассником издевались его сверстники.
По данному поводу уже началась проверка следственными органами СК России по Свердловской области.
«Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении Следкома.
Также о своей проверке сообщала прокуратура.
По данному поводу уже началась проверка следственными органами СК России по Свердловской области.
«Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении Следкома.
Также о своей проверке сообщала прокуратура.
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