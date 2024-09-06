Аэропорт Мурманска закрыли в целях безопасности

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В аэропорту Мурманска ввели ограничения в целях безопасности.Об этом сообщает представитель Росавиации.«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в телеграм-канале пресс-секретаря ФАВТ Артёма Кореняко.Сообщается, что ограничения введены 11 сентября с 09:31 МСК «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — добавил представитель ведомства.Телеграм-канал SHOT утверждает, что полёты временно ограничены якобы «из-за угрозы атаки БПЛА», задерживаются несколько рейсов из Архангельска.. По данным Росавиации, ограничения с 10:30 МСК ввели также в аэропорту Апатиты в Мурманской области. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.