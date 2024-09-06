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Аэропорт Мурманска закрыли в целях безопасности
Фото: Вечерние ведомости
В аэропорту Мурманска ввели ограничения в целях безопасности.
Об этом сообщает представитель Росавиации.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в телеграм-канале пресс-секретаря ФАВТ Артёма Кореняко.
Сообщается, что ограничения введены 11 сентября с 09:31 МСК «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — добавил представитель ведомства.
Телеграм-канал SHOT утверждает, что полёты временно ограничены якобы «из-за угрозы атаки БПЛА», задерживаются несколько рейсов из Архангельска.
Обновлено. По данным Росавиации, ограничения с 10:30 МСК ввели также в аэропорту Апатиты в Мурманской области. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Об этом сообщает представитель Росавиации.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в телеграм-канале пресс-секретаря ФАВТ Артёма Кореняко.
Сообщается, что ограничения введены 11 сентября с 09:31 МСК «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — добавил представитель ведомства.
Телеграм-канал SHOT утверждает, что полёты временно ограничены якобы «из-за угрозы атаки БПЛА», задерживаются несколько рейсов из Архангельска.
Обновлено. По данным Росавиации, ограничения с 10:30 МСК ввели также в аэропорту Апатиты в Мурманской области. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
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