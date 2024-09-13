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Синоптики предупреждают об утренних и ночных туманах в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области, по прогнозам синоптиков, днём по-прежнему будет тепло, а ночью – холодно. Также специалисты предупреждают о туманах, которые ожидаются в ночное и утреннее время.
Сегодня, 16 сентября, в Свердловской области малооблачно, без осадков, утром местами туман. Днём +17…+22°C. Ветер слабый.
В Екатеринбурге малооблачно, без осадков, утром туман. Днём +17…+19°C. Ветер слабый.
Во вторник, 17 сентября, в регионе малооблачно, без осадков, ночью и утром местами туман. Ночью +5…+10°C, местами заморозки -5…0°C. Днём +18…+23°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала малооблачно, без осадков. Ночью +5…+7°C, в окрестностях до +2°C. Днём +18…+20°C. Ветер 2-7 м/сек.
В среду, 18 сентября, в области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ночью +6…+11°C, в горах и низинах до +1°C. Днём +17…+22°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, в окрестностях до +3°C. Днём +20…+22°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 16 сентября, в Свердловской области малооблачно, без осадков, утром местами туман. Днём +17…+22°C. Ветер слабый.
В Екатеринбурге малооблачно, без осадков, утром туман. Днём +17…+19°C. Ветер слабый.
Во вторник, 17 сентября, в регионе малооблачно, без осадков, ночью и утром местами туман. Ночью +5…+10°C, местами заморозки -5…0°C. Днём +18…+23°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала малооблачно, без осадков. Ночью +5…+7°C, в окрестностях до +2°C. Днём +18…+20°C. Ветер 2-7 м/сек.
В среду, 18 сентября, в области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ночью +6…+11°C, в горах и низинах до +1°C. Днём +17…+22°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, в окрестностях до +3°C. Днём +20…+22°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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