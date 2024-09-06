Опрос: 27% россиян потратили на подготовку школьника до 30 тысяч рублей

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В начале нового учебного года в России провели опрос среди семей, в которых есть дети школьного возраста.В исследовании участвовали 10 000 россиян старше 18 лет, дети школьного возраста есть у 35% респондентов.«Часть респондентов (14%) с детьми школьного возраста потратили на подготовку ребенка к учебному году в среднем менее 10 тыс. рублей, большинство (36%) — от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, а 27% — до 30 тыс. рублей», — говорится в исследовании экспертов Авито Рекламы.Ранее специалисты платформы выяснили, что большинство россиян планировали потратить на подготовку одного ребенка до 20 тыс. рублей. Из них 33% рассчитывали на сумму от 10 до 20 тыс. рублей, 24% — от 5 до 10 тыс. рублей, а 6% хотели уложиться в сумму до 5 тыс. рублей.Более половины (55%) опрошенных сказали, что узнают о новых товарах для школы из рекламы в интернете. На втором месте среди источников — рекомендации близких (43%), на третьем — реклама на телевидении (21%).Более 60% респондентов отметили, что из онлайн-рекламы узнают о скидках.«В августе 2024 года рекламодатели из категории школьных товаров потратили на промо почти в два раза больше, чем в прошлом году», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.Напомним, в конце августа опрос среди родителей провел ВЦИОМ. По данным центра, общие затраты на подготовку одного ребенка к школе в России выросли за последний год на 10,5 тысяч рублей.