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В Перми жестоко убит глава следственного отдела, причиной могла стать ревность
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Перми жестоко убит глава Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю. Проверяется версия об убийстве на почве ревности, сообщили в управлении.
Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью).
«На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов <...> Подозреваемый был установлен и задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщает СУ СК по региону.
Там добавили, что мотивы устанавливаются, следствием проверяется версия об убийстве на почве ревности. Ход расследования дела находится на особом контроле в аппарате ведомства.
РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник пишут, что главу отдела убили топором в квартире. «Глава Свердловского отдела следственного управления Следственного комитета (СУ СКР) по Пермскому краю Евгений Середкин скончался от травм, нанесенных топором», — пишет агентство. Подозреваемый, по данным издания, — сожитель бывшей жены следователя.
Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью).
«На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов <...> Подозреваемый был установлен и задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщает СУ СК по региону.
Там добавили, что мотивы устанавливаются, следствием проверяется версия об убийстве на почве ревности. Ход расследования дела находится на особом контроле в аппарате ведомства.
РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник пишут, что главу отдела убили топором в квартире. «Глава Свердловского отдела следственного управления Следственного комитета (СУ СКР) по Пермскому краю Евгений Середкин скончался от травм, нанесенных топором», — пишет агентство. Подозреваемый, по данным издания, — сожитель бывшей жены следователя.
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