Возрастное ограничение 18+
Глава Минпросвещения считает, что сайты с готовыми домашними заданиями нужно запретить
Фото: Вечерние ведомости
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов считает, что сайты с готовыми домашними заданиями нужно запретить.
Впрочем, он признал, что слово «запретить» — не очень правильное в этом контексте.
«Я к родителям обращаюсь — запретить, ну, не очень правильное слово такое, но надо как-то, да, с готовыми домашними заданиями… Это, я считаю, в определенной степени преступление», — сказал министр на Общероссийском родительском собрании (цитата по РИА Новости).
Глава ведомства считает, что «лица, которые формируют готовые домашние задания, зарабатывают на этом колоссальные деньги».
По его мнению, сайты с ГДЗ по школьным учебникам — одни из самых популярных интернет-ресурсов.
Впрочем, он признал, что слово «запретить» — не очень правильное в этом контексте.
«Я к родителям обращаюсь — запретить, ну, не очень правильное слово такое, но надо как-то, да, с готовыми домашними заданиями… Это, я считаю, в определенной степени преступление», — сказал министр на Общероссийском родительском собрании (цитата по РИА Новости).
Глава ведомства считает, что «лица, которые формируют готовые домашние задания, зарабатывают на этом колоссальные деньги».
По его мнению, сайты с ГДЗ по школьным учебникам — одни из самых популярных интернет-ресурсов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловская прокуратура предупредила об «опросах» от мошенников
10 сентября 2024
10 сентября 2024
Глава СК поручил проверить семью девочки из Екатеринбурга, которая размахивала ножом на детской площадке
02 сентября 2024
02 сентября 2024
Глава СК поручил возбудить уголовное дело в связи с вооруженным нападением на екатеринбурженку
05 сентября 2024
05 сентября 2024