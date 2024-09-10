Глава Минпросвещения считает, что сайты с готовыми домашними заданиями нужно запретить

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов считает, что сайты с готовыми домашними заданиями нужно запретить.Впрочем, он признал, что слово «запретить» — не очень правильное в этом контексте.«Я к родителям обращаюсь — запретить, ну, не очень правильное слово такое, но надо как-то, да, с готовыми домашними заданиями… Это, я считаю, в определенной степени преступление», — сказал министр на Общероссийском родительском собрании (цитата по РИА Новости).Глава ведомства считает, что «лица, которые формируют готовые домашние задания, зарабатывают на этом колоссальные деньги».По его мнению, сайты с ГДЗ по школьным учебникам — одни из самых популярных интернет-ресурсов.