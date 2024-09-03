СК: гендиректор «Ленбытхима» задержан по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов, сообщает СКР.Его подозревают в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. Речь идёт о поставках имущества для нужд Минобороны.«По данным следствия, при исполнении государственных контрактов, заключенных на сумму свыше 115 млн рублей с АО “Военторг” по поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы, похитив таким образом более 20 млн рублей», — говорится в сообщении СК.Во время следственных мероприятий у Михайлова и родственников были обнаружены «многочисленные объекты недвижимости» и дорогие машины.«Установлено, что в собственности Михайлова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в городе Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турецкой Республике, а также дорогостоящие автотранспортные средства стоимостью более 100 млн рублей, законность приобретения которых проверяется», — сообщает СКР.Решается вопрос об избрании Михайлову меры пресечения.В ведомстве добавили, что следователи проверяют причастность должностных лиц АО «Военторг» и Департамента ресурсного обеспечения Минобороны.