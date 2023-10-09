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Дмитрий Бахтин, пытающийся спасти сына с СМА, вышел с плакатом к зданию Минздрава РФ
Фото предоставила Юлия Липинская
Екатеринбуржец Дмитрий Бахтин, у которого трехлетний сын Миша болеет СМА, вышел на пикет к зданию министерства здравоохранения РФ в Москве.
На плакате написано: «Михаил Альбертович Мурашко, Минздрав РФ не обеспечивает ребенка-инвалида лекарством».
Адвокат семьи Бахтиных Юлия Липинская сообщила «Вечерним ведомостям», что сейчас Дмитрия пригласили на беседу в само здание Минздрава РФ.
Напомним, что вчера отец трехлетнего Миши Бахтина выходил на Красную площадь с призывом помочь сыну. Его задержали, но позже отпустили из участка без составления протокола.
Родители Миши более года добиваются исполнения решения суда, согласно которому их сыну должны предоставить для лечения препарат «Спинраза». Однако главврач ОДКБ и свердловский Минздрав отказывают в предоставлении терапии, аргументируя это тем, что такое лечение может быть опасно, так как в России и мире якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования «Спинразы» после укола «Золгенсма».
Сейчас Миша Бахтин находится на терапии с использованием препарата «Рисдиплам», купленного на личные деньги.
На плакате написано: «Михаил Альбертович Мурашко, Минздрав РФ не обеспечивает ребенка-инвалида лекарством».
Адвокат семьи Бахтиных Юлия Липинская сообщила «Вечерним ведомостям», что сейчас Дмитрия пригласили на беседу в само здание Минздрава РФ.
Напомним, что вчера отец трехлетнего Миши Бахтина выходил на Красную площадь с призывом помочь сыну. Его задержали, но позже отпустили из участка без составления протокола.
Родители Миши более года добиваются исполнения решения суда, согласно которому их сыну должны предоставить для лечения препарат «Спинраза». Однако главврач ОДКБ и свердловский Минздрав отказывают в предоставлении терапии, аргументируя это тем, что такое лечение может быть опасно, так как в России и мире якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования «Спинразы» после укола «Золгенсма».
Сейчас Миша Бахтин находится на терапии с использованием препарата «Рисдиплам», купленного на личные деньги.
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