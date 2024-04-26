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В Дегтярске из-за водителя «Хендая» перевернулся «ВАЗ» с ребёнком в салоне
Фото: ГИБДД
В Дегтярске мальчик, 2011 года рождения, пострадал в ДТП из-за того, что водитель «Хендай» подрезал «ВАЗ», в котором он ехал. Его госпитализировали в ДГБ №9.
Авария, о которой идёт речь, произошла во вторник, 30 апреля, около 09.00 на улице Советская, 40. По данным ГИБДД, неустановленный водитель «Хендай Солярис» при обгоне создал помеху для «ВАЗа», в результате чего водитель отечественного автомобиля не справился с управлением – его автомобиль улетел на обочину и перевернулся. Водитель иномарки, спровоцировавший аварию, уехал. Сейчас его разыскивают.
Предполагаемый виновник попался на запись авторегистратора, которой очевидец аварии поделился с сообществом и телеграм-каналом «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, как нагло водитель иномарки подрезал отечественную легковушку, после чего просто уехал.
Авария, о которой идёт речь, произошла во вторник, 30 апреля, около 09.00 на улице Советская, 40. По данным ГИБДД, неустановленный водитель «Хендай Солярис» при обгоне создал помеху для «ВАЗа», в результате чего водитель отечественного автомобиля не справился с управлением – его автомобиль улетел на обочину и перевернулся. Водитель иномарки, спровоцировавший аварию, уехал. Сейчас его разыскивают.
Предполагаемый виновник попался на запись авторегистратора, которой очевидец аварии поделился с сообществом и телеграм-каналом «Инцидент Екатеринбург». На кадрах видно, как нагло водитель иномарки подрезал отечественную легковушку, после чего просто уехал.
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