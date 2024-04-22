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В Свердловской области зарегистрировали два лесных пожара
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки на территории Свердловской области зарегистрировали два лесных пожара. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
По данным лесопожарной службы на 1 мая 02.00, на землях лесного фонда региона действовало два пожара на площади, пройденной огнём, 3 гектара. Всего в России фиксируется 42 природных пожара на общей площади 29 712 гектаров.
Напомним, что в середине апреля на выходных в Свердловской области потушили два пожара, общая площадь которых составила 14 гектаров.
По данным лесопожарной службы на 1 мая 02.00, на землях лесного фонда региона действовало два пожара на площади, пройденной огнём, 3 гектара. Всего в России фиксируется 42 природных пожара на общей площади 29 712 гектаров.
Напомним, что в середине апреля на выходных в Свердловской области потушили два пожара, общая площадь которых составила 14 гектаров.
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