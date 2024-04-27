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В Екатеринбурге на ЖБИ самокатчик сбил семилетнего мальчика
Фото: телеграм-канал «Злой Екатеринбург»
Жительница Екатеринбурга пожаловалась на неизвестного на самокате, который сбил её семилетнего брата около «Кировского» на ЖБИ. В результате мальчик получил пару ссадин.
По её словам, брат спокойно стоял, когда самокатчик вылетел из-за угла и налетел на ребёнка. Домой мальчик пришёл со слезами на глазах. Обращаться к врачам они не стали, ссадины самостоятельно обработали зелёнкой.
«Эти самокатчики гоняют как бешенные, ребёнок ударился головой об асфальт, а самокатчик даже не извинился и не поднял ребёнка. Просто ужас! Ребёнку семь лет!»,
– посетовала девушка в телеграм-канале «Злой Екатеринбург».
По её словам, брат спокойно стоял, когда самокатчик вылетел из-за угла и налетел на ребёнка. Домой мальчик пришёл со слезами на глазах. Обращаться к врачам они не стали, ссадины самостоятельно обработали зелёнкой.
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