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В Туринском районе ищут 15-летнего подростка
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В селе Шухруповское Туринского городского округа Свердловской области ищут 15-летнего Степана Никитина. Вчера, 1 мая, он ушёл в лес и не вернулся.
Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», участвующий в поисках ребёнка.
Парень ростом 178 сантиметров, нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Был одет в зелёный камуфляжный костюм и зелёные рыбацкие сапоги.
Всех, кто обладает какой-либо информацией и местонахождении подростка, просят звонить по телефону горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или «112».
Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», участвующий в поисках ребёнка.
Парень ростом 178 сантиметров, нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Был одет в зелёный камуфляжный костюм и зелёные рыбацкие сапоги.
Всех, кто обладает какой-либо информацией и местонахождении подростка, просят звонить по телефону горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или «112».
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