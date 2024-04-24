Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Уралмаше от отравления наркотиками скончался 17-летний подросток
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В гостях у друга на Уралмаше в Екатеринбурге скончался 17-летний подросток. По данным URA.RU, юноша отравился наркотиками.
Информационное агентство со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что юноша был в гостях у своего 19-летнего приятеля. С ними были 17-летняя девушка и ещё один 20-летний парень, который, как утверждается, принёс наркотики – их молодые люди употребляли с вечера до утра следующего дня. Наутро юноше стало плохо, он вышел на улицу и попросил вызвать скорую. Однако, когда медики приехали, он уже умер. Известно, что подросток учился в камышловском колледже.
Сейчас совершеннолетние друзья погибшего задержаны. Старшего из них проверяют на предмет вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических средств. Кроме этого, собираются материал для принятия решения по статье о содержании наркопритона. Об этом также сообщает издание.
Официально в полиции и СК ситуацию не комментировали. В информационное агентстве утверждают, что следователи отказались давать комментарии.
Информационное агентство со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что юноша был в гостях у своего 19-летнего приятеля. С ними были 17-летняя девушка и ещё один 20-летний парень, который, как утверждается, принёс наркотики – их молодые люди употребляли с вечера до утра следующего дня. Наутро юноше стало плохо, он вышел на улицу и попросил вызвать скорую. Однако, когда медики приехали, он уже умер. Известно, что подросток учился в камышловском колледже.
Сейчас совершеннолетние друзья погибшего задержаны. Старшего из них проверяют на предмет вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических средств. Кроме этого, собираются материал для принятия решения по статье о содержании наркопритона. Об этом также сообщает издание.
Официально в полиции и СК ситуацию не комментировали. В информационное агентстве утверждают, что следователи отказались давать комментарии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию