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В школе Берёзовского учительница пнула мальчика
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Берёзовском в школе №8 учительница пнула мальчика, который бесился со своим сверстником на перемене. Произошедшее попало на видео, которое снимали другие дети.
На кадрах, которые опубликовали в телеграм-канале «Бандитский центр», видно, как школьник сидит верхом на своё сверстнике. Непонятно, пытался ли он кошмарить своего товарища, или у них были такие игры. Однако больше вопросов вызывает поведение учительницы, которая подходит к ребятам и пинает одного мальчика в бок, после чего берёт его за шиворот и тащит по полу за собой.
Ранее внимание общественности привлёк другое похожий случай, где воспитательница детского сада пнула ребёнка, сидевшего на краю скамейки вместе с другими детьми. Сейчас детсад проверяет прокуратура.
На кадрах, которые опубликовали в телеграм-канале «Бандитский центр», видно, как школьник сидит верхом на своё сверстнике. Непонятно, пытался ли он кошмарить своего товарища, или у них были такие игры. Однако больше вопросов вызывает поведение учительницы, которая подходит к ребятам и пинает одного мальчика в бок, после чего берёт его за шиворот и тащит по полу за собой.
Ранее внимание общественности привлёк другое похожий случай, где воспитательница детского сада пнула ребёнка, сидевшего на краю скамейки вместе с другими детьми. Сейчас детсад проверяет прокуратура.
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