Возрастное ограничение 18+
За неделю в Свердловской области выявили 27,3 тысячи случаев ОРВИ
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последнюю неделю зарегистрировали 27,3 тысячи случаев ОРВИ, что на 2,2% выше уровня прошлой недели и на 26,4% выше среднего многолетнего уровня. 63,8% заболевших – дети.
Самую высокую заболеваемость фиксируют в Каменске-Уральском, Сысерти, Богдановиче, Сухом Логе, Арамиле, Туринске, Тугулыме. В Екатеринбурге рост случаев ОРВИ за неделю почти не изменился – 13,4 тысячи человек. Однако этот показатель выше среднего многолетнего уровня на 38,5%.
«Среди возбудителей доминирует риновирус. Также в рамках лабораторного мониторинга обнаружены вирусы SARS-CoV-2, парагриппа, гриппа В, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы и прочие»,
– рассказали в телеграм-канале свердловского Роспотребнадзора.
Самую высокую заболеваемость фиксируют в Каменске-Уральском, Сысерти, Богдановиче, Сухом Логе, Арамиле, Туринске, Тугулыме. В Екатеринбурге рост случаев ОРВИ за неделю почти не изменился – 13,4 тысячи человек. Однако этот показатель выше среднего многолетнего уровня на 38,5%.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Специалисты Уральской авиабазы приступили к воздушному патрулированию свердловских лесов
26 апреля 2024
26 апреля 2024