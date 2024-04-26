За неделю в Свердловской области выявили 27,3 тысячи случаев ОРВИ





– рассказали в телеграм-канале свердловского Роспотребнадзора. «Среди возбудителей доминирует риновирус. Также в рамках лабораторного мониторинга обнаружены вирусы SARS-CoV-2, парагриппа, гриппа В, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы и прочие»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области за последнюю неделю зарегистрировали 27,3 тысячи случаев ОРВИ, что на 2,2% выше уровня прошлой недели и на 26,4% выше среднего многолетнего уровня. 63,8% заболевших – дети.Самую высокую заболеваемость фиксируют в Каменске-Уральском, Сысерти, Богдановиче, Сухом Логе, Арамиле, Туринске, Тугулыме. В Екатеринбурге рост случаев ОРВИ за неделю почти не изменился – 13,4 тысячи человек. Однако этот показатель выше среднего многолетнего уровня на 38,5%.