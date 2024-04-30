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В Перми установили в торговом центре постамат для выдачи готовых документов, оформленных через МФЦ

15.36 Четверг, 2 мая 2024
В Перми в торгово-развлекательном центре «Планета» (ш. Космонавтов, 162б) установили постамат — автоматизированную станцию для выдачи документов. С его помощью можно без посещения филиала МФЦ забрать готовые справки о наличии (отсутствии) судимости, разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, выдачу охотничьего билета и другие документы.

Сейчас через постамат можно получить результаты по 25 государственным услугам. Чтобы воспользоваться сервисом, при обращении в МФЦ за услугой нужно выбрать данный способ получения документов. Когда результат будет готов, заявитель получит смс-сообщение с кодом от ячейки.

Напомним, первый специализированный постамат летом прошлого года установили в филиале МФЦ «Центральный-2» на ул. Куйбышева, 9 в столице Прикамья. Применение автоматизированного устройства в работе МФЦ доказало свою эффективность и высокую технологичность.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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