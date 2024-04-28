150 пожаров произошло в Свердловской области за первомайские выходные

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

За минувшие выходные в Свердловской области потушили 150 пожаров, из которых 44 произошли в жилом секторе. Такой статистикой за первомайские праздники делится пресс-служба регионального МЧС.За эти дни огнеборцы успели спасти 19 человек. Однако одну жизнь беспощадная стихия всё же унесла. При каком пожаре это случилось, в ведомстве не уточнили.Кроме этого, на выходных на природе работали 174 патрульно-контрольные группы, которые выявляли нарушителей противопожарного режима. Всего в праздники был составлен 71 административный протокол.