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150 пожаров произошло в Свердловской области за первомайские выходные
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За минувшие выходные в Свердловской области потушили 150 пожаров, из которых 44 произошли в жилом секторе. Такой статистикой за первомайские праздники делится пресс-служба регионального МЧС.
За эти дни огнеборцы успели спасти 19 человек. Однако одну жизнь беспощадная стихия всё же унесла. При каком пожаре это случилось, в ведомстве не уточнили.
Кроме этого, на выходных на природе работали 174 патрульно-контрольные группы, которые выявляли нарушителей противопожарного режима. Всего в праздники был составлен 71 административный протокол.
За эти дни огнеборцы успели спасти 19 человек. Однако одну жизнь беспощадная стихия всё же унесла. При каком пожаре это случилось, в ведомстве не уточнили.
Кроме этого, на выходных на природе работали 174 патрульно-контрольные группы, которые выявляли нарушителей противопожарного режима. Всего в праздники был составлен 71 административный протокол.
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