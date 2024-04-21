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В Краснодарском крае беспилотники атаковали НПЗ
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Власти Краснодарского края сообщили об атаках беспилотников на НПЗ и объекты инфраструктуры.
Губернатор Кондратьев в субботу утром заявил, что было подавлено «более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах».
«Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА», — говорится в сообщении главы региона в телеграм-канале.
В администрации Славянского района сообщили о повреждениях на заводе. «На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну», — сообщается на официальном сайте администрации.
Районные власти заявили, что на предприятии повреждена ректификационная колонна, возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
Позже в СМИ появилась информация, что нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки беспилотников.
В Минобороны РФ утверждают, что минувшей ночью дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 беспилотников.
Губернатор Кондратьев в субботу утром заявил, что было подавлено «более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах».
«Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА», — говорится в сообщении главы региона в телеграм-канале.
В администрации Славянского района сообщили о повреждениях на заводе. «На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну», — сообщается на официальном сайте администрации.
Районные власти заявили, что на предприятии повреждена ректификационная колонна, возгорание ликвидировано, пострадавших нет.
Позже в СМИ появилась информация, что нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки беспилотников.
В Минобороны РФ утверждают, что минувшей ночью дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 беспилотников.
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