Вандалы надругались над памятником группы дятловцев на екатеринбургском кладбище

«Сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливают лиц, причастных к инциденту, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — публикует комментарий УМВД по Екатеринбургу городской портал Е1.RU.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга заметили, что неизвестные испортили памятники туристам из группы Игоря Дятлова, погибшим в 1959 году во время зимнего похода. Фотографию одного из похороненных на Михайловском кладбище разбили, украли эмблему УПИ с обелиска, а сам обелиск «украсили» загадочными росписями, — как пишет информационное агентство ЕАН.Надо сказать, что хоть групповая могила с памятником дятловцам находится в самой глубине Михайловского кладбища, но к ней ведёт отдельный вход, оформленный на погост со стороны улицы Гагарина, и вот с этой стороны братское захоронение — самое крайнее, ближнее к «чёрному ходу» на кладбище. Это позволило бы предположить, что памятник дятловцам пострадал случайно: хулиганы просто забежали, да испоганили то, что под руку подвернулось. Мешает такому предположению значимость для Екатеринбурга как самого захоронения, так и личностей людей, в нём погребённых. Ну, а «шизофреничные рисунки и текст», оставленные на обелиске (а именно так обозначил их человек, первым сообщивший в соцсетях об акте вандализма) заставляют сделать другое предположение: хулиган шёл портить памятник целенаправленно в силу каких-то своих «тараканов» в голове, а, может, и с ритуальными целями.Стоит отметить, что из девяти фотографий, прикреплённых к обелиску, пострадало только одно изображение туриста — Семёна Золотарёва, самого старшего из группы. Именно этот человек считается самым загадочным из погибшей девятки в среде исследователей давней трагедии. В некоторых (не самых, к слову, бредовых) версиях его называют агентом КГБ, который был специально внедрён в отряд для неких особых целей. В иных версиях (не слишком популярных) именно на Золотарёва возлагают вину в гибели всего туристического отряда. И, может, здесь скрывается причина вандальского налёт на Михайловское кладбище?Пока екатеринбуржцам остаётся только гадать, кто же поглумился над памятью дятловцев, к которым в целом на Урале отношение очень уважительное и даже тёплое. Ответ будет получен только в случае поимки злоумышленников. А к их поискам уже приступили.