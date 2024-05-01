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Прокуратура и СК заинтересовались учительницей из Берёзовского, которая пнула ученика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудники прокуратуры и следственного отдела Берёзовского проверяют школу, в которой учительница пнула мальчика. Представители ведомств намерены установить все обстоятельства произошедшего.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, надзорный орган намерен выяснить получил ли подросток телесные повреждения. В СУ СКР по региону рассказали, что они уже принимают меры к установлению и опросу очевидцев, законных представителей детей, а также сотрудников и руководства общеобразовательного учреждения.
Ранее в сеть попали кадры, где учительница пинает одного из учащихся, которые ни то баловались, ни то конфликтовали, после чего хватает ребёнка за капюшон кофты и начинает тащить его за собой по полу.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, надзорный орган намерен выяснить получил ли подросток телесные повреждения. В СУ СКР по региону рассказали, что они уже принимают меры к установлению и опросу очевидцев, законных представителей детей, а также сотрудников и руководства общеобразовательного учреждения.
Ранее в сеть попали кадры, где учительница пинает одного из учащихся, которые ни то баловались, ни то конфликтовали, после чего хватает ребёнка за капюшон кофты и начинает тащить его за собой по полу.
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