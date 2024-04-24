Жителей Нижнего Тагила смутил полуобнажённый мужчина в женских стрингах





– прокомментировал произошедшее очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». «На Булата Окуджавы, 3, царит своя атмосфера. Какой-то неадекват с гладко выбритыми ногами в одних женских стрингах устроил прогулку. Ладно, хоть не босиком»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле на ГГМ заметили полуобнажённого мужчину в женских стрингах, но в мужских ботинках. Он пытался попасть в подъезд дома на улице Булата Окуджавы и требовал у очевидцев, чтобы его туда пустили, утверждая, что он в этом доме живёт.В конце концов попасть в подъезд загадочному джентльмену удалось, когда из него вышли другие жильцы. Как и почему мужчина оказался на улице в таком виде, история умалчивает.