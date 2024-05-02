Пропавшего в Туринском районе подростка нашли





– заключил Валерий Горелых. «К счастью, эта история закончилась благополучно. Школьник сам нашёл дорогу и вышел к охотничьему домику, откуда сегодня утром и поступило радостное сообщение, что любитель уток жив и здоров»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Подростка из села Шухруповское Туринского городского округа, который накануне отправился в лес и не вернулся, нашли. Он сам вышел на дорогу и добрался до охотничьего домика, откуда сообщил о том, где он находится.Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, накануне юноша вместе с отчимом отправился на рыбалку возле нежилой деревни Новый Яр, где они вместе остались ночевать. Около четырех часов ночи подросток проснулся и отправился к озеру посмотреть уток и пропал. О том, что парень ушёл гулять и потерялся, взрослые поняли в шесть утра, когда проснулись. Тогда они приняли решение вернуться и попросить о помощи.Всего в поиске подростка 20 человек из числа сотрудников полиции местного ОВД, коллег из Росгвардии, СКР и волонтёров. Активно помогала служебная собака – немецкая овчарка Маргарита. Также юношу искали с помощью беспилотника, работающего с инфракрасным комплексом ночного наблюдения.Однако теперь парня ждёт серьезный разговор с сотрудниками полиции. Когда молодого человека привезут из леса, его опросят в присутствии законных представителей. По итогам беседы будет принято процессуальное решение.