Возрастное ограничение 18+

Задержан замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области

16.58 Среда, 1 мая 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын был задержан по подозрению в коррупции в конце прошлой недели. Об этом сообщает Е1.

По данным URA.RU, 28 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил Кислицына под арест. Детали уголовного дела пока не раскрывают. Известно, что 27 апреля Кислицын ещё работал на своём рабочем месте в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Заместителем главы МинЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын работал с 2012 по 2014 год и с 2016 года по настоящее время. До этого он дважды избирался мэром Заречного, а ещё ранее работал начальником технического отдела управления капитального строительства Белоярской АЭС.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Первоуральске задержан экс-заммэра и экс-глава «Водоканала» Артур Гузаиров
25 апреля 2024
В Екатеринбурге недобросовестного риэлтора признали виновным в мошенничестве
24 апреля 2024
СК возбудил уголовное дело после смерти строителя на Амундсена в Екатеринбурге
22 апреля 2024
В Екатеринбурге будут судить охранника за убийство коллеги
23 апреля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Кто «в полях» добивается выделения Екатеринбургу федеральных денег на благоустройство
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:24 На берегу Исети в Каменске-Уральском сломали ротонду
20:36 Один год в первый день мая исполнилось «медовому мишке» Екатеринбургского зоопарка
19:53 «Пространство Заря» закрылось, собранные в нём исторические материалы переезжают
19:16 В Екатеринбурге ночью обокрали торговцев хлебом
18:55 Вандалы надругались над памятником группы дятловцев на екатеринбургском кладбище
18:15 Синоптики предупреждают о гололедице в Свердловской области
16:58 Задержан замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области
16:28 В Дегтярске из-за водителя «Хендая» перевернулся «ВАЗ» с ребёнком в салоне
15:07 Свердловские власти обсудили повешение зарплат и улучшения условия труда в регионе
14:07 В Свердловской области зарегистрировали два лесных пожара
13:20 Прокуратура и СК заинтересовались учительницей из Берёзовского, которая пнула ученика
12:27 Жителей Нижнего Тагила смутил полуобнажённый мужчина в женских стрингах
11:31 В школе Берёзовского учительница пнула мальчика
10:47 Два садовых дома сгорели в крупном пожаре в Первоуральске
10:04 Три человека перевернулись на «Мерседесе» в Верхнепышминском районе
21:18 Пьяный водитель в Каменске-Уральском «катал» жену и ребёнка
20:40 Дому Погудина в Екатеринбурге исполнилось 130 лет
19:59 На Широкой Речке в Екатеринбурге в минувшие выходные убили лабрадора
19:14 К архитектурным достопримечательностям Екатеринбурга начали «прикладывать подорожник»
18:25 Пожарные машины из разных эпох проехались по Екатеринбургу
16:53 Двух мальчиков сбили на 2-ой Новосибирской в Екатеринбурге
15:52 Свердловское МЧС предупредило о сильном дожде ночью 1 мая
15:40 С 1 мая по свердловским дорогам начнут ездить 299 новых автобусов
15:14 В Екатеринбурге в лесу у «Веера» на девушку напала бродячая стая
14:14 В Свердловской области за сутки поймали 23 нарушителя особого противопожарного режима
13:31 В Екатеринбурге на ЖБИ нашли изнасилованную кошку
Все новости Свердловской области
15:04 Три неочевидные причины получить ВНЖ для цифровых кочевников в Венгрии: скорость интернета, уровень жизни, стоимость аренды
13:31 В Краснодарском крае беспилотники атаковали НПЗ
12:45 В Армении протестующие против делимитации границы заявили, что к ним присоединились военные
17:36 Хуснуллин: в России к 2030 году будет 40 млн «квадратов» аварийного жилья
16:24 Спикер ГД заявил, что демографией в РФ должно заниматься конкретное министерство
15:46 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
18:21 Силуанов и Путин высказались о «донастройке» налоговой системы в России
16:48 Бывшая замминистра культуры Ярилова приговорена к семи годам колонии
16:01 Во Франции авиадиспетчеры проводят забастовку с требованием повысить зарплаты
14:38 Суд в Москве оштрафовал Ивлееву по статье о дискредитации ВС
13:56 Ещё один фигурант дела замминистра обороны отправлен под стражу
13:11 МЧС: в Омске горят ёмкости с нефтепродуктами
17:51 Замминистра обороны РФ Иванов взят под стражу. Главное
16:28 В правительстве РФ поддержали поправки о наказании до 35 лет за диверсии
17:57 МЧС: в Красноярском крае при пожаре в храме обрушился купол
17:18 В России отменили шествие «Бессмертного полка»
16:27 ФСИН направила комиссию в колонию «Черный дельфин» после сообщений о пытках
15:50 В Карачаево-Черкесии пять человек, напавших на полицейских, объявлены в розыск
14:38 В РФ составили рейтинг экономически сильных регионов
13:28 В России создан экспертный центр для проверки книг на соответствие законам
11:42 В трех населенных пунктах Тюменской области объявили превентивную эвакуацию
15:00 355 пермяков решили стать донорами костного мозга
16:12 В Туапсе учительница во время урока избила ученика, МВД и прокуратура проводят проверку
16:57 В Хабаровском крае из-за паводка рухнул мост
16:27 В Копенгагене из-за пожара рухнул знаменитый драконий шпиль на здании XVII века
18:27 Дептранс Москвы: со столичных тротуаров эвакуировали 465 люксовых иномарок
Все новости России и мира
21:24 На берегу Исети в Каменске-Уральском сломали ротонду
20:36 Один год в первый день мая исполнилось «медовому мишке» Екатеринбургского зоопарка
19:53 «Пространство Заря» закрылось, собранные в нём исторические материалы переезжают
19:16 В Екатеринбурге ночью обокрали торговцев хлебом
18:55 Вандалы надругались над памятником группы дятловцев на екатеринбургском кладбище
18:15 Синоптики предупреждают о гололедице в Свердловской области
16:58 Задержан замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области
16:28 В Дегтярске из-за водителя «Хендая» перевернулся «ВАЗ» с ребёнком в салоне
15:07 Свердловские власти обсудили повешение зарплат и улучшения условия труда в регионе
14:07 В Свердловской области зарегистрировали два лесных пожара
13:20 Прокуратура и СК заинтересовались учительницей из Берёзовского, которая пнула ученика
12:27 Жителей Нижнего Тагила смутил полуобнажённый мужчина в женских стрингах
11:31 В школе Берёзовского учительница пнула мальчика
10:47 Два садовых дома сгорели в крупном пожаре в Первоуральске
10:04 Три человека перевернулись на «Мерседесе» в Верхнепышминском районе
21:18 Пьяный водитель в Каменске-Уральском «катал» жену и ребёнка
20:40 Дому Погудина в Екатеринбурге исполнилось 130 лет
19:59 На Широкой Речке в Екатеринбурге в минувшие выходные убили лабрадора
19:14 К архитектурным достопримечательностям Екатеринбурга начали «прикладывать подорожник»
18:25 Пожарные машины из разных эпох проехались по Екатеринбургу
16:53 Двух мальчиков сбили на 2-ой Новосибирской в Екатеринбурге
15:52 Свердловское МЧС предупредило о сильном дожде ночью 1 мая
15:40 С 1 мая по свердловским дорогам начнут ездить 299 новых автобусов
15:14 В Екатеринбурге в лесу у «Веера» на девушку напала бродячая стая
14:14 В Свердловской области за сутки поймали 23 нарушителя особого противопожарного режима
13:31 В Екатеринбурге на ЖБИ нашли изнасилованную кошку
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK