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Задержан замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын был задержан по подозрению в коррупции в конце прошлой недели. Об этом сообщает Е1.
По данным URA.RU, 28 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил Кислицына под арест. Детали уголовного дела пока не раскрывают. Известно, что 27 апреля Кислицын ещё работал на своём рабочем месте в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области.
Заместителем главы МинЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын работал с 2012 по 2014 год и с 2016 года по настоящее время. До этого он дважды избирался мэром Заречного, а ещё ранее работал начальником технического отдела управления капитального строительства Белоярской АЭС.
По данным URA.RU, 28 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга поместил Кислицына под арест. Детали уголовного дела пока не раскрывают. Известно, что 27 апреля Кислицын ещё работал на своём рабочем месте в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области.
Заместителем главы МинЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын работал с 2012 по 2014 год и с 2016 года по настоящее время. До этого он дважды избирался мэром Заречного, а ещё ранее работал начальником технического отдела управления капитального строительства Белоярской АЭС.
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