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Синоптики предупреждают о гололедице в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра обещают в Свердловской области гололедицу на региональных дорогах ночью и утром. Водителям, сменившим резину на летнюю, стоит быть осторожнее в это время.
В четверг, 2 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Ночью -2…+3°C, при прояснении до -5°C. Днём +4…+9°C, на крайнем севере до +1°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днём без существенных осадков. Ночью +1…+3°C, днём +7…+9°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 3 мая, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, днём небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью -3…+2°C, на крайнем севере до -6°C. Днём +5…+10°C, на крайнем севере до +2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью 0…+2°C, днём +6…+8°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 2 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами на дорогах гололедица. Ночью -2…+3°C, при прояснении до -5°C. Днём +4…+9°C, на крайнем севере до +1°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днём без существенных осадков. Ночью +1…+3°C, днём +7…+9°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 3 мая, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, днём небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью -3…+2°C, на крайнем севере до -6°C. Днём +5…+10°C, на крайнем севере до +2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью 0…+2°C, днём +6…+8°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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