С пользой для себя и для города: в майские праздники судебные приставы приняли участие в субботнике и эстафете

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Насыщенные майские праздники выдались у сотрудников ГУФССП России по Пермскому краю. Уже в субботу судебные приставы принялись за общественно полезный труд и облагородили территорию рядом со зданием ведомства на ул. Советской Армии, 28.Был убран мусор, оставшийся после зимы, посажены цветы и побелены бордюры. А на следующий день работники органа принудительного исполнения вновь взялись за метелки и грабли. Они присоединились к Всероссийскому субботнику и Волонтерам Победы, которые в этом году приводили в порядок территорию Егошихинского кладбища. Особое внимание было уделено могилам бойцов Красной Армии, которые скончались в годы Великой Отечественной войны в пермских эвакуационных госпиталях.Два дня, посвященных делам хозяйственным, не сказались на желании судебных приставов как можно продуктивнее провести праздничные выходные. Уже 1 мая они вышли на старт легендарной эстафеты на приз газеты «Звезда». Переменчивая пермская погода не помешала участникам пробежать по улицам родного города и прийти к финишу.После наполненных событиями выходных судебные приставы готовы с новыми силами приступить к исполнению своих служебных обязанностей.