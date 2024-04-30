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На берегу Исети в Каменске-Уральском сломали ротонду
Фото пресс-службы администрации Каменска-Уральского
Элементы сравнительно недавно установленной ротонды в Каменске-Уральском не выдержали веса пяти человек. Люди не пострадали, но сооружение требует серьёзного ремонта.
В минувшее воскресенье, 28 апреля, отдыхающие на берегу Исети в Каменске-Уральском случайно сломали ротонду. Компания из пяти женщин и мужчины отдыхали неподалёку от сооружения, а в какой-то момент решили устроить фотосессию на фоне слепящей белизной ротонды. Однако, когда женщины вместе опёрлись на балюстраду, та не выдержала их веса и развалилась на части. «Вандалки поневоле» и их кавалер предпочли скрыться с места происшествия, оставив за собой обломки.
История о разрушении ротонды рассказана ВК-пабликом «ЧП Каменск-Уральский». Автор заметки явно попытался обвинить отдыхающих в порче общественного места отдыха. Так, в частности, он неоднократно указывает, что сломавшие ротонду женщины были пьяны. Однако, жители Каменска-Уральского не согласились с таким обвинением, справедливо отметив, что если сооружение не выдержало женского веса, пусть и пятикратного, то виновны, скорее, те, кто проводил реконструкцию набережной. «Явный брак в строительстве, пожалели цемента или продали на сторону а теперь из жителей пытаются сделать крайних», — сердится один из комментаторов.
К слову, о комплексной реконструкции набережной Исети в Каменске-Уральском писала в восторженных тонах пресс-служба администрации города осенью 2021 года. И ротонда называлась как самый радующий глаз объект обновлённой территории. Реконструкцию проводили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» после того, как за благоустройства этого места проголосовали 37 тысяч жителей Каменска-Уральского.
В минувшее воскресенье, 28 апреля, отдыхающие на берегу Исети в Каменске-Уральском случайно сломали ротонду. Компания из пяти женщин и мужчины отдыхали неподалёку от сооружения, а в какой-то момент решили устроить фотосессию на фоне слепящей белизной ротонды. Однако, когда женщины вместе опёрлись на балюстраду, та не выдержала их веса и развалилась на части. «Вандалки поневоле» и их кавалер предпочли скрыться с места происшествия, оставив за собой обломки.
История о разрушении ротонды рассказана ВК-пабликом «ЧП Каменск-Уральский». Автор заметки явно попытался обвинить отдыхающих в порче общественного места отдыха. Так, в частности, он неоднократно указывает, что сломавшие ротонду женщины были пьяны. Однако, жители Каменска-Уральского не согласились с таким обвинением, справедливо отметив, что если сооружение не выдержало женского веса, пусть и пятикратного, то виновны, скорее, те, кто проводил реконструкцию набережной. «Явный брак в строительстве, пожалели цемента или продали на сторону а теперь из жителей пытаются сделать крайних», — сердится один из комментаторов.
К слову, о комплексной реконструкции набережной Исети в Каменске-Уральском писала в восторженных тонах пресс-служба администрации города осенью 2021 года. И ротонда называлась как самый радующий глаз объект обновлённой территории. Реконструкцию проводили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» после того, как за благоустройства этого места проголосовали 37 тысяч жителей Каменска-Уральского.
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