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В Армении протестующие против делимитации границы заявили, что к ним присоединились военные
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Армении протестующие против делимитации границы с Азербайджаном заявили, что к ним присоединились военные.
«Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости», — сообщают в соцсетях организаторы протеста.
В Минобороны Армении заявили, что военная полиция «принимает меры по выявлению лиц в военной форме и оценке распространяемой информации».
В ведомстве называют акцию в приграничном районе политической. «Министерство обороны РА предупреждает, что любая попытка вовлечения Вооруженных Сил РА в политические процессы получит адекватную юридическую оценку», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Позже СК Армении опубликовал видео, на котором военнослужащие «выражают сожаление в связи со своими действиями и просят не политизировать ситуацию», пишет Sputnik Армения.
Так, один из военных заявляет, что они «не разделяют политических взглядов участников акции, а их появление там стало "случайностью"».
Напомним, ранее Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию с Тавушской области. После этого решения на приграничной территории проходят протесты.
«Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости», — сообщают в соцсетях организаторы протеста.
В Минобороны Армении заявили, что военная полиция «принимает меры по выявлению лиц в военной форме и оценке распространяемой информации».
В ведомстве называют акцию в приграничном районе политической. «Министерство обороны РА предупреждает, что любая попытка вовлечения Вооруженных Сил РА в политические процессы получит адекватную юридическую оценку», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Позже СК Армении опубликовал видео, на котором военнослужащие «выражают сожаление в связи со своими действиями и просят не политизировать ситуацию», пишет Sputnik Армения.
Так, один из военных заявляет, что они «не разделяют политических взглядов участников акции, а их появление там стало "случайностью"».
Напомним, ранее Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию с Тавушской области. После этого решения на приграничной территории проходят протесты.
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