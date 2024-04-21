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В Армении протестующие против делимитации границы заявили, что к ним присоединились военные

12.45 Суббота, 27 апреля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Армении протестующие против делимитации границы с Азербайджаном заявили, что к ним присоединились военные.

«Военнослужащие-контрактники присоединяются к нашей борьбе. Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости», — сообщают в соцсетях организаторы протеста.

В Минобороны Армении заявили, что военная полиция «принимает меры по выявлению лиц в военной форме и оценке распространяемой информации».

В ведомстве называют акцию в приграничном районе политической. «Министерство обороны РА предупреждает, что любая попытка вовлечения Вооруженных Сил РА в политические процессы получит адекватную юридическую оценку», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Позже СК Армении опубликовал видео, на котором военнослужащие «выражают сожаление в связи со своими действиями и просят не политизировать ситуацию», пишет Sputnik Армения.

Так, один из военных заявляет, что они «не разделяют политических взглядов участников акции, а их появление там стало "случайностью"».

Напомним, ранее Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию с Тавушской области. После этого решения на приграничной территории проходят протесты.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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